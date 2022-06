TG Biberach verbucht Erfolge bei DM

Swantje Borta, Anna Sophia Popov und Floriane Karnath haben die TG Biberach und den Württembergischen Fechterbund in Moers bei den Deutschen Meisterschaften im Florettfechten des Jahrgangs U15 vertreten. Neben den Plätzen 15, 33 und 74 in der Einzelkonkurrenz verbuchten die Biberacherinnen den siebten Platz im Mannschaftswettbewerb. 96 Teilnehmerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet fochten in 14 Vorrundengruppen um den Einzug in die Direktausscheidung der besten 78 Fechterinnen.

Floriane Karnath startete hoch motiviert und konzentriert in den Wettkampftag. Die junge Biberacherin, die dem TG-Talent-Perspektivteam angehört, konnte zum Saisonhöhepunkt ihre beste Leistung abrufen. Jedes Vorrundengefecht war hart umkämpft. In der Direktausscheidung im 128er-K.o. traf Floriane Karnath auf Marie Bach (FC Radebeul). Bis zum Stand von 10:10 war das Gefecht völlig offen, letztlich verlor die 14-Jährige unglücklich mit 10:15. Trotzdem konnte die Biberacherin stolz auf das Erreichte bei ihrer ersten DM zurückblicken, die sie als 74. beendete.

Auch Anna Sophia Popov erwischte einen sehr guten Start in das Turnier, sie konnte fünf ihrer sechs Vorrundengefechte gewinnen und qualifizierte sich mit Platz 20 der Setzliste ungefährdet für die Direktausscheidung. Hier erhielt sie aufgrund der guten Platzierung ein Freilos im 128er-K.o. In der Runde der letzten 64 gegen Theresa Abendroth (FC Moers) erarbeitete sie sich zunächst einen Vorsprung, fand dann aber gegen Mitte des Gefechts nicht mehr das rechte Mittel gegen ihre Gegnerin und musste sich knapp mit 12:15 geschlagen geben. Platz 33 im Endklassement und somit im vorderen Drittel des starken Teilnehmerfelds war trotzdem ein toller Erfolg.

Ähnlich gut startete auch Swantje Borta ins Turnier. Nach einer starken Vorrunde und einem Freilos traf sie im 64er-K.o. auf Helena Franziska Bach (Hanseatischer FC Lübeck). Swantje dominierte das Gefecht von Beginn an und gewann ungefährdet mit 15:7. In der Runde der letzten 32 gegen die an Platz vier gesetzte Freya Weyermann (Dürener FC) wechselte die Führung mehrfach, ehe sich die Biberacherin zum 10:6 absetzen konnte. Das Duell blieb aber hart umkämpft und die Dürenerin konnte zum 13:13 ausgleichen. Swantje blieb nervenstark und siegte mit 15:13. In der Runde der letzten 16 gegen Maria Elena Orlenko ( TSV Ottobrunn) war das Gefecht bis zum Stand von 11:12 ausgeglichen, dann setzte sich Orlenko ab und gewann mit 15:12. Für die Nachwuchsfechterin aus Biberach bedeutete dies letztlich einen hervorragenden 15. Platz bei ihrer ersten DM, womit sie die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Württembergischen Talentkader U15 erfüllte.

Motiviert durch die guten Einzelleistungen starteten die drei Biberacherinnen gemeinsam mit Vanessa Schmidt (SC Korb) für Württemberg in der Mannschaftskonkurrenz. Aufgrund der Einzelergebnisse an Platz acht von insgesamt 20 Mannschaften gesetzt, erhielten sie für die erste Runde ein Freilos. In der Runde der letzten 16 gegen Nordrhein III führten die Württembergerinnen zunächst, gerieten dann aber in der Mitte des Duells mit 20:25 in Rückstand. Die Mannschaft ließ sich dadurch aber nicht verunsichern und verkürzte Treffer für Treffer. Anna Sophia Popov konnte dann das Blatt zum 40:35 wenden und Swantje Borta beendete das Gefecht 45:36 für Württemberg. In der Runde der letzten acht gegen die an eins gesetzte Nordrhein-Mannschaft unterlagen die Fechterinnen mit 21:45. Anschließend sicherten sie mit einer guten Teamleistung gegen Bayern II und einem deutlichen 45:36-Sieg den guten siebten Platz.