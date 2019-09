TG Biberach veranstaltet Anfängerkurs

Die Fechtabteilung der TG Biberach bietet wieder einen Anfängerkurs für Kinder zwischen acht und zehn Jahren (ab Jahrgang 2011) an. Start ist am Freitag, 27. September, von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle. An die Teilnehmer werden nach Angaben der TG keine besonderen sportlichen Voraussetzungen gestellt.

Wer Spaß daran habe, in der Gruppe die Theorie und Praxis des Fechtsports zu erkunden, sei genau richtig. In den ersten Einheiten des Schnuppertrainings bis Ende Oktober gehe es darum, sich kennenzulernen, Grundkenntnisse in der Theorie vermittelt zu bekommen, verschiedene Waffengattungen und Grundschritte in der Praxis kennenzulernen. Danach könnten die Kinder sich entscheiden, ob sie weiter teilnehmen wollen.

Der Kurs wird im Frühjahr 2020 mit der Turnierreifeprüfung abgeschlossen. Unterrichtet werden die Kinder von erfahrenen Übungsleitern. Für den Anfang genügt die übliche bequeme Sportbekleidung. Fechtanzug und Maske sind erst erforderlich, wenn es ab Anfang nächsten Jahres in die Vorbereitung auf die Prüfung geht. Auskünfte zum Schnuppertraining und Anfängerkurs gibt es bei der Abteilungsleiterin Kathrin Karnath, Telefon 07351/421650 oder per Mail an fechten@tg-biberach.de