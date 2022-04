TG Biberach und HRW Laupheim kooperieren

Seit Anfang April 2022 hat eine Kooperation zwischen der TG Biberach und dem HRW Laupheim begonnen. Mehrere A-Jugend-Handballer des HRW werden mit einem sogenannten Gastspielrecht bei der TG spielen, teilen beide Vereine mit.

Neben einer quantitativen Verbesserung der Spielerzahl ergibt sich laut Mitteilung zwangsläufig auch ein Qualitätssprung im Kader und damit auch im Training beziehungsweise Spiel. Positive Sekundäreffekte wie eine Verbesserung der individuellen spielerischen und körperlichen Fähigkeiten der Nachwuchshandballer erwarten dadurch beide Vereine. Dies solle sich in der kommenden Handballsaison auch in einer möglichst hohen Spielklasse niederschlagen.

Die Trainingseinheiten laufen bereits und finden nach Angaben beider Vereine sowohl in Laupheim als auch in Biberach statt. Als Heimspielstätte werde im Wesentlichen die neue Mali-Sporthalle Biberach fungieren, einige Spiele seien aber auch in Laupheim geplant. Gecoacht werde das Team von Konstantin Giese und Toni Caiazza (beide TG Biberach) sowie Mihut Pancu (HRW Laupheim). Die Kooperation ist laut beiden Vereinen zunächst für die kommende Qualifikationsrunde ab Mai und der ab September dann anschließenden Spielrunde 2022/2023 geplant.