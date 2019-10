TG Biberach tut sich lange schwer

Ein hartes Stück Arbeit ist der 31:29-Heimsieg der TG-Landesliga-Handballer gegen die TSG Söflingen II gewesen. Vor allem in der Schlussphase machten es die Biberacher unnötig spannend.

Nach der ärgerlichen Niederlage in der Vorwoche hatte TG-Trainer Dominic Ellek sein Team im Training auf die neuen Aufgaben eingeschworen und vor allem an den Stellschrauben gedreht, die dafür gesorgt hatten, dass in Bad Saulgau nicht jedes Rädchen ins andere gegriffen hatte. Dies war unter anderem die Entscheidungssicherheit im Angriff, die Abstimmung über die richtigen Laufwege und auch ein entsprechendes Rückzugsverhalten. Ellek selbst konnte die Umsetzung seiner Anweisungen nicht an der Seitenlinie verfolgen, da er berufsbedingt fehlte. So gab Simon Kruse allein die Kommandos.

Durchwachsenes Spiel

Er sah ein zerfahrenes und durchwachsenes Spiel seiner Mannschaft. Sie versuchte die Aufgaben, die die Söflinger Deckung ihr stellte, oft über Konter und die Außenspieler zu lösen, doch die Gäste aus Ulm kamen selbst viel zu oft zu einfachen Torerfolgen. Nach dem 5:3 durch Lukas Fimpel war es auf Söflinger Seite Oliver Schanzel, der dank eines Hattricks seine Farben mit 6:5 in Führung brachte.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte schaffte es die TG, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und baute ihren Vorsprung aus. In dieser Phase drückte der Rückkehrer Markus Böck dem Spiel seinen Stempel auf und füllte seine Spielmacherrolle hervorragend aus. Zusammen mit Julian Betz, der ebenfalls blendend aufgelegt war, schafften sie es bis zur Pause auf 18:13 zu stellen.

Im zweiten Durchgang setzte sich der Trend fort. Der Angriff der TG wirbelte weiter, ein Doppelpack von Daniel Krais sorgte für die 24:17-Führung. Als dann Betz mit einem seiner insgesamt elf Treffer für den 28:20-Zwischenstand in der 46. Spielminute sorgte, schien das Spiel gelaufen zu sein. Doch die TG schaffte es nicht im Stile einer Spitzenmannschaft, das Spiel nun motiviert und routiniert zu Ende zu spielen. Stattdessen sollten ihr in 15 Minuten nur noch drei Tore gelingen, was angesichts der zuvor gezeigten Angriffsqualität viel zu wenig war. Söflingen kam, angeführt von ihrem Top-Torjäger Patrick Klöffel, Tor um Tor näher und sorgte in der Schlussphase für Hochspannung, als es zwei Minuten vor Ende plötzlich 30:28 stand. Erst in der Schlussminute konnte Felix Berg mit seinem Treffer zum 31:28 für die Entscheidung sorgen.

Nächste Woche reist die TG zum Spitzenreiter VfL Kirchheim (Samstag, 19 Uhr). Um dort bestehen zu können, werden weitere Leistungssteigerungen notwendig sein.