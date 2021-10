TG Biberach tritt in Nürtingen an

Für die Volleyballerinnen der TG Biberach steht das erste Auswärtsspiel der Saison in der Oberliga an. Am Samstag ist Biberach in der Sporthalle des Hölderin-Gymnasiums bei der TG Nürtingen zu Gast (Spielbeginn: 19 Uhr).

Nachdem der Saisonstart vergangenen Samstag mit einer knappen Niederlage gegen die TSF Ditzingen für die TG Biberach nicht wie gewünscht verlief, ist die Mannschaft um Cheftrainer Stefan Hecht umso motivierter, den ersten Sieg mit nach Hause zu bringen. Doch auch die Gegnerinnen der TG Nürtingen mussten eine Niederlage am ersten Spieltag gegen die TG Bad Waldsee einstecken und belegen derzeit den zehnten und damit letzten Tabellenplatz.

Mit Nürtingen wartet ein unbekannter Gegner auf Biberach. „Wir werden versuchen, deutlich aktiver am Spiel teilzunehmen, mehr zu agieren und weniger zu reagieren“, so Hecht. Vor allem im Aufschlag, aber auch im Angriff erwartet er von seiner Mannschaft viel Mut. Das Ziel der TG Biberach ist es, an die beiden ersten Sätze aus dem Ditzingen-Spiel anzuknüpfen und die Stärken in Annahme und Angriff zu zeigen. „Wir müssen lernen, in schwierigen Situationen als Mannschaft zu handeln, und uns gegenseitig unterstützen“, fordert die neue Kapitänin Annika Rueff.