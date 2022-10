TG Biberach tritt beim Tabellenzweiten Schwaikheim an

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treten nach dem knappen 25:22-Auswärtssieg in Remshalden am Samstag erneut in der Fremde an. In Schwaikheim trifft das Team von Chefcoach Florian Nowack in der Fritz-Ulrich-Halle auf den aktuellen Tabellenzweiten und damit auf ein absolutes Spitzenteam. Anpfiff ist um 18.20 Uhr.

Die Sportfreunde aus Schwaikheim sind wenig überraschend sehr stark in die neue Saison gestartet: Siegen gegen Remshalden, Köngen, Weilstetten und Reichenbach steht nur eine Niederlage gegen Tabellenführer Schmiden/Oeffingen entgegen. Mit 8:2 Punkten steht das Team von Trainer Manuel Schmidt damit aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor der Saison konnten die Sportfreunde einige Zugänge präsentieren: Julia Schmid, Anna Behringer, Leonie Haag, Anika Härdter und Aileen Puscher verstärken nun die Mannschaft. Mit Lara Gerstberger hat Schwaikheim zudem die aktuell Führende der Torschützenliste im Kader. Ihr gelangen in den ersten fünf Saisonspielen 48 Treffer und damit im Schnitt knapp zehn pro Spiel.

Die TG kann ihrerseits mit dem Start in die Saison ebenfalls sehr zufrieden sein. Dank dreier knapper Siege steht Biberach zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut da und hat bereits die ersten wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ergattert.

In Schwaikheim kommt nun wieder eine sehr schwere Aufgabe auf die Biberacherinnen zu. Einstellen muss sich die TG vor allem auf die schnelle Spielweise der Sportfreunde, hier gilt es laut Nowack eine hohe Laufbereitschaft zu zeigen. Dabei muss die TG personell erneut auf die ein oder andere Spielerin verzichten. „Wir wollen aber dennoch alles geben, um es den Gastgeberinnen möglichst schwer zu machen“, so Biberachs Chefcoach.