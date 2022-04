TG Biberach tritt bei U20-Volleyball-DM an

Die U20-Volleyballerinnen der TG Biberach treten am kommenden Wochenende bei der deutschen Meisterschaft in Cottbus (Brandenburg) an. Dort stehen am Samstag, 30. April, ab 10 Uhr zunächst die Vorrundenspiele auf dem Programm. Am Sonntag, 1. Mai, steigen dann ab 9 Uhr Viertelfinals und Platzierungsspiele.

Das Team von Trainerin Inge Arendt und Co-Trainer Malte Missoweit trifft in der Vorrunde auf die SG Rotation Prenzlauer Berg (Berlin), den TV Gladbeck (Nordrhein-Westfalen) und den VC Wiesbaden (Hessen). Der VC Offenburg, welcher sich als Erstplatzierter der Regionalmeisterschaft Baden-Württembergs qualifizierte, misst sich derweil in der Vorrunde mit dem Ausrichter SV Energie Cottbus, dem TSV TB München (Bayern) und dem SC Union Emlichheim (Niedersachsen).