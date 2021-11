TG Biberach trifft auf verlustpunktfreien Spitzenreiter

Der zehnte Spieltag in der Württembergliga führt die Damen der TG Biberach am Samstag, 20. November, zur noch verlustpunktfreien Bundesliga-Reserve aus Herrenberg. Die „kleinen Kuties“ thronen aktuell mit 16:0 Punkten auf dem ersten Platz der Tabelle. Anpfiff in der Markweghalle in Herrenberg ist um 17.45 Uhr.

Die Württembergliga-Saison läuft für die junge Mannschaft aus Herrenberg bis dato makellos. Acht Spiele, acht Siege und das vor einer Woche gewonnene Spitzenspiel gegen den VfL Waiblingen II sprechen eine eindeutige Sprache. In der Abwehr wird sehr aggressiv und vor allem antizipativ verteidigt, oft offensiv, was den meisten Gegnern große Sorgen bereitet. Die schnell vorgetragenen Gegenstöße sind ebenso Merkmal des Angriffsspiels wie auch ein qualitativ sehr hochwertiges Passspiel. Es sind einfach größtenteils sehr gut ausgebildete, junge Spielerinnen, die viel Lust auf Handball haben.

Die Biberacherinnen reiten nach dem Heimsieg gegen die Neckarsulmer Sport-Union weiter auf ihrer Erfolgswelle und treten aktuell mit viel Selbstvertrauen auf. Leider wird Trainer Florian Nowack auch beim Tabellenführer auf gleich mehrere Spielerinnen verzichten müssen. So fehlen unter anderem Svenja Hardegger, Leonie Schneider, Annki Branz, Jule Fischer, Yvonne Schneider und Sarah Wagner. Das wird der Motivation der Mannschaft allerdings nichts anhaben können, schließlich hat man in Herrenberg nichts zu verlieren, denn mit einem Punktgewinn rechnen wohl die wenigsten eingefleischten Fans der TGB-Truppe. Es gilt, vor allem die Abwehr gut zu stellen und dort gleich die richtige Einstellung an den Tag zu legen, um es den Gastgeberinnen möglichst schwer zu machen.