TG Biberach trifft auf starken Aufsteiger

Für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach geht die bis dato sehr erfolgreiche Saison in die nächste Runde. Am Samstag trifft das Team von Chefcoach Florian Nowack auswärts auf den starken Aufsteiger TV Flein, der aktuell mit 11:5 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz steht. Es ist das erste Duell der beiden Teams. Anpfiff in der Sandberghalle ist um 20 Uhr.

Die TG hat nach dem Heimsieg gegen den TV Reichenbach, der trotz zahlreicher Ausfälle dank einer starken kämpferischen Leistung erkämpft werden konnte, das spielfreie Wochenende genutzt, das Spiel analysiert und gut trainiert. Zwei Spiele stehen für Biberach noch auf dem Programm bis zur Winterpause.

Mit dem TV Flein trifft die TG nun auf einen sehr starken Gegner. Vor allem der Start in die Saison beeindruckte, denn in den ersten fünf Spielen holte der TVF 9:1 Punkte. Geschlagen geben musste man sich in der Folge nur dem TV Weilstetten und dem Tabellenführer HC Schmiden/Oeffingen. Die TG erwartet eine körperlich starke Mannschaft, die sehr spielfreudig ist. In den vergangenen Spielen waren auch immer wieder neue taktische Varianten zu sehen, was Flein schwer ausrechenbar macht. Beste Schützin im Team des TVF ist Elena Seiz mit 49 Treffern. Sie steht damit auf dem vierten Platz der Torschützinnenliste. Ihr folgen Milena Hack (31 Tore) und Jannika Mohr (28).

Bei der TG gab es unter der Woche gleich zwei gute Nachrichten. Torhüterin Andrea Bretzel ist nach ihrer Zahn-OP wieder ins Training eingestiegen. Gleiches gilt für Lissy Branz. Die Flügelflitzerin hatte sich im Sommer einen Bruch des Fußgelenks zugezogen und nun erstmals wieder in der Halle trainiert, wenn auch noch individuell. Länger verzichten muss die TG dagegen auf Lea Unterfrauner, die sich im letzten Spiel eine Fraktur im Handgelenk zuzog und einige Wochen fehlen wird.

Im Training hat das TG-Trainerteam weiter am Angriffsspiel gefeilt. Hier zeigt die Entwicklung laut Nowack bereits seit Beginn der Saison nach oben. Die Quote der selbst geworfenen Tore hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich gesteigert. In Flein will man diesen Trend fortsetzen und nach Angaben des TG-Chefcoaches zudem in der Abwehr einen guten Job machen. Das wird auch nötig sein, will man gegen den starken Gastgeber mithalten. Personell wird Biberach neben Unterfrauner auch auf Lynn Kummer und Laura Groner verzichten müssen.