TG Biberach trifft auf starke HSG

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag in der heimischen PG-Halle auf den aktuellen Tabellenzweiten HSG Fridingen/Mühlheim. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

Fridingen/Mühlheim kann getrost als Spitzenmannschaft bezeichnet werden. Mit aktuell 25:5 Punkten steht die starke HSG auf dem zweiten Tabellenplatz und hat damit sehr gute Chancen auf den Aufstieg. Die Mischung aus einem sehr gefährlichen Rückraum und einem guten Zusammenspiel mit dem Kreis macht das körperlich starke Team schwer ausrechenbar.

Die TG-Frauen müssen personell nach wie vor auf einige Akteurinnen verzichten, gehen aber dennoch hoch motiviert in das Spiel gegen die HSG. Schließlich ist Biberach zu Hause noch ungeschlagen und möchte diese Serie wenn möglich auch halten. „Dafür gilt es vor allem wieder als Team aufzutreten und zu kämpfen“, sagt TG-Trainer Florian Nowack. „Dadurch hatten wir am vergangenen Wochenende schon den TV Reichenbach am Rande einer Niederlage.“