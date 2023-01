TG Biberach trifft auf Spitzenteam

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach treffen am ersten Spieltag nach der Winterpause auf ein echtes Spitzenteam. Am Samstag kommt die HSG Bargau/Bettringen in die Mali-Halle. Anpfiff der Partie wird um 19.30 Uhr sein.

Die HSG Bargau/Bettringen steht aktuell mit 12:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der Landesliga IV. Allerdings sind die Gäste noch ungeschlagen (5 Siege/2 Unentschieden) und haben damit die wenigsten Minuspunkte auf dem Konto. Es ist also ein sehr starker Gegner, der bisher im Schnitt 33,3 Tore pro Spiel erzielt hat und damit zu den torgefährlichsten Teams der Liga gehört. Laut Biberachs Co-Spielertrainer Jan Wille spielt die junge Mannschaft einen sehr schnellen Handball und ist vor allem dadurch sehr gefährlich.

Die Biberacher um Trainer Harald Michaeler haben durch den Sieg gegen die SG Hofen/Hüttlingen vor der Winterpause weiter Selbstvertrauen tanken können. Mit 8:8 Punkten steht die TG aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz, wobei viele Teams noch eng zusammen sind. Dieses Selbstvertrauen gilt es nun in die Partie gegen die starke HSG mitzunehmen. Vor allem die eigene Fehleranzahl will die TG möglichst gering halten und durch eine starke Abwehrarbeit den Gegner möglichst lange ärgern.

Personell kann Michaeler aus dem Vollen schöpfen und hat auf der ein oder anderen Position die Qual der Wahl. Helfen wird der TG in Zukunft auch wieder Daniel Krais, der in der Winterpause den Weg von Laupheim zurück an die Riß gefunden hat. Das Biberacher Eigengewächs ist für das Spiel am Samstag laut den TG-Verantwortlichen zwar noch nicht spielberechtigt, soll dann aber den Rückraum verstärken.