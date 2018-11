TG Biberach trifft auf Hofen/Hüttlingen

Nach dem Pokalerfolg unter der Woche geht es für die Handballerinnen der TG Biberach in der Württembergliga weiter. Am Sonntag trifft die TG in Aalen-Wasseralfingen auf die vor der Saison verstärkte SG Hofen/Hüttlingen. Anpfiff in der Talsporthalle ist um 15.15 Uhr.

Die SG Hofen/Hüttlingen ist in dieser Saison so etwas wie der Geheimfavorit. Unter dem neuen Trainer Gerd Mühlberger hat sich die Mannschaft vor der Saison punktuell extrem verstärkt. Ein sehr guter Start in die Spielzeit mit drei Siegen aus vier Spielen war die logische Konsequenz. Etwas überraschend holte die SG dann in den zurückliegenden drei Partien aber nur noch einen Zähler und steht damit mit 7:7 Punkten aktuell auf dem siebten Tabellenplatz. Richtig aussagekräftig ist die Platzierung dennoch nicht, denn das Team um die Toptorschützin Kathrin Bleier (42 Treffer, Platz sieben in der Torschützenliste) musste bereits gegen die drei führenden Teams der Liga antreten.

Die TG hat den Pokalerfolg vom Mittwoch schnell abgehakt und den Fokus bereits auf die nächste Partie gerichtet. Obwohl allen bewusst ist, dass man vor einer sehr schweren Aufgabe steht, will man auch in Aalen-Wasseralfingen alles in die Waagschale werfen, um den Gastgeberinnen möglichst lange Paroli bieten zu können. Kadertechnisch wird es wieder die ein oder andere Rotation geben. Unter anderem muss Trainer Florian Nowack auf die derzeit starke A-Jugendliche Lara Kuhn verzichten. Dennoch ist der Kader laut Nowack sowohl quantitativ wie qualitativ so bestückt, um dies auszugleichen. Wenn sich die Biberacherinnen auf ihre eigenen Stärken besinnen, dann dürfte es auch die SG sehr schwer gegen die TG haben.