TG Biberach Taekwondo: 40 Sportler bestehen Gürtelprüfung

Bei der jüngsten Gürtelprüfung der Taekwondo-Abteilung der TG Biberach haben 40 Sportler erfolgreich abgeschnitten und tragen nun den nächsthöheren Gürtelgrad.

Im Taekwondo reichen die Gürtelfarben von weiß, gelb, grün, blau, rot bis schwarz und dazwischen werden sie jeweils noch mit einem Streifen unterteilt. Bei der jüngsten Gürtelprüfung der TG waren am alle Gürtelfarben vertreten. Acht Taekwondo-Neulinge traten zu ihrer ersten Prüfung an und bewiesen, dass sie die Ausführung der Grundtechniken beherrschen. Nach erfolgreicher Demonstration der Schläge und Tritte in die Luft, auf die Pratze und ersten Partnerübungen wurden alle mit dem gelben Streifen belohnt. Unter den Prüflingen waren auch drei Sportler aus der Inklusionsgruppe, die den Zuschauern bewiesen, dass Taekwondo auch ein Sport für Menschen mit Behinderung ist. Besonders beeindruckt hat dabei Kathrin Hagel, die die Techniken sehr präzise ausführte und sich am Ende über den grünen Gürtel freuen dürfte.

Mit zunehmenden Gürtelgrad werden auch die Prüfungsinhalte anspruchsvoller. So musste Konstantin Kryukov für seinen schwarzen Streifen den Formenlauf, den Einschritt-Kampf, die Selbstverteidigung, den Wettkampf sowie verschiedene Pratzenübungen vorzeigen. Der junge TG-Sportler meisterte alle Prüfungsinhalte problemlos und darf sich nun mit dem schwarzen Streifen schmücken. Trainer und Prüfer Kai Penteker zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge und konnte allen Prüflingen zum Bestehen gratulieren.