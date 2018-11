TG Biberach stellt drei Bezirksmeister

Drei Titel haben die Bogenschützen der TG Biberach bei der Bezirksmeisterschaft des Württembergischen Schützenverbands in Hochdorf verbuchen können. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde das Turnier an zwei Tagen ausgetragen. Von der TG waren insgesamt elf Sportler am Start.

Am ersten maßen sich die Blankbogenschützen. Andreas Langen erreichte mit 282 Ringen den 14. Platz in der Herrenklasse. Bei den Frauen erzielte Brigitte Silber 373 Ringe und landete damit auf dem achten Platz.

Am zweiten Tag starteten die ersten Recurveschützen der TG Biberach. Monika Braun holte sich mit 509 Ringen den ersten Platz in der Klasse Recurve Masters Damen. In der Klasse Recurve Masters Herren errangen Edwin Herzig (519 Ringe) und Thomas Jäger (448 Ringe) den dritten und den 16. Platz. Bei den Senioren erreichten Günter Schilling (537 Ringe) und Hans Süßmuth (497 Ringe) den ersten und zweiten Platz. Radmila Schilling kam mit 460 Ringen wie ihr Mann auf den ersten Platz bei den Seniorinnen. Auch im Mannschaftswettbewerb war die TG sehr weit vorn zu finden. Edwin Herzig, Günter Schilling und Hans Süßmuth standen am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen bei den Recurve Masters Herren.

Sandro Castrignanó wurde mit sehr guten 532 Ringen Fünfter in der Klasse Recurve Herren. Wolfgang Roß musste gesundheitsbedingt nach der ersten Turnierhälfte aufgeben und so schlug für ihn in der Endabrechnung mit 215 Ringen der 20. Platz zu Buche. Der einzige Langbogenschütze der TG Biberach, der sich für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert hatte, war Ralf Buchmüller. Er holte sich mit einem sehr guten Ergebnis von 415 Ringen den dritten Platz in der Herrenklasse.