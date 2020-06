TG Biberach steigt zum fünften Mal in Folge auf

Die TG Biberach marschiert bei der inoffiziellen „Quarantäneliga“ weiter und ist per Schach im Internet nun zum fünften Mal in Folge aufgestiegen. Am vergangenen Donnerstag traf die TG dabei unter anderem auf den mehrfachen deutschen Meister SG Solingen, der die Liga 6A überlegen gewann. Direkt dahinter landeten die Biberacher, die so zusammen mit Solingen in Liga fünf aufstiegen.

Wie es möglich ist, dass die TG Biberach und der zwölffache deutsche Meister SG Solingen, der zuletzt 2016 die langjährige Siegesserie der OSG Baden-Baden durchbrach, in einer Liga zusammen spielen? Corona und das Internet machen es möglich. Nachdem der reguläre Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie zum Erliegen kam, organisierte der württembergische Spitzenspieler Jens Hirneise einen virtuellen Spielbetrieb für Mannschaften im Internet. Seine Position als Redakteur der führenden Schachzeitschrift „Rochade Europa“ half dabei vermutlich, jedenfalls fand die Turnierserie als „Quarantäneliga“ in Deutschland schnell Verbreitung und ist mittlerweile auch international populär. Sie startete am 15. März auf den Servern der Lichess-Plattform, nach zwei Wochen waren bereits 100 Mannschaften mit 1200 Spielern verteilt auf fünf Ligen an Bord. Neben den „internationalen 1. und 2. Quarantäne-Bundesligen“ wird mittlerweile in je drei Staffeln von Liga drei bis zwölf gespielt. Anfang Mai stieg nicht nur die SG Solingen in die Turnierserie ein, sondern zum Beispiel auch der FC Bayern München. Zudem sind diverse internationale Mannschaften, gespickt mit Großmeistern, am Start: Vizemeister der Bundesliga wurde bereits im April der schwedische Växjö SK.

Schwere Gruppe

Grundsätzlich können sich Mannschaften frei bilden, einen Vereins- oder Verbandszwang gibt es nicht. Jede neue Mannschaft muss sich aber aus der untersten Liga nach oben arbeiten. Gespielt wird jeweils Donnerstag- und Sonntagabend für je zwei Stunden. In Blitzschachpartien gegen Spieler anderer Mannschaften kann jeder Teilnehmer Punkte für das eigene Team sammeln. Anders als im normalen Schach liefert ein Sieg zwei Punkte. Startet ein Spieler eine Siegesserie, erhält er ab dem dritten Sieg in Folge sogar vier Punkte. Außerdem kann man als „Beserker“ seine Bedenkzeit freiwillig verkürzen und im Erfolgsfall damit seine Punktzahl weiter erhöhen. Zu Anfang kommen die besten fünf Spieler jeder Mannschaft in die Gesamtwertung. In höheren Ligen steigt diese Zahl an – bis hin zu zwölf Spielern in der Bundesliga. Die Tabellenposition wird am Ende durch die erspielten Gesamtpunkte bestimmt. Die besten drei Mannschaften in jeder Zehnergruppe steigen auf, die letzten drei Teams steigen eine Liga ab.Die TG Biberach hat inzwischen fünf Mal an der „Quarantäneliga“ teilgenommen und ist dabei fünf Mal aufgestiegen. Am zurückliegenden Donnerstagabend stand in Liga 6A eine schwere Gruppe an, in der sich neben dem ehemaligen TG-Oberligakonkurrenten Schwäbisch-Gmünd auch der zwölffache deutsche Meister SG Solingen tummelte. Am Ende gewann Solingen überlegen mit 267 Punkten. Mit 195 Punkten holte sich die TG Biberach am Ende Platz zwei vor dem SV Welper (189). Oberligist Schwäbisch-Gmünd musste mit 147 Punkten als Vorletzter absteigen.

Mack ist stark unterwegs

Das Biberacher Onlineteam wird von Holger Namyslo organisiert und von den Spielern der ersten Mannschaft sowie dem TG-Nachwuchs maßgeblich getragen. Die jungen Biberacher um Erik Hobson und Dennis Kiefel kommen dabei immer besser in Fahrt und halten den Spitzenspielern den Rücken frei. An der Spitze ist derweil seit Wochen Wolfgang Mack stark unterwegs und holt zusammen mit Rainer Birkenmaier Punkt um Punkt. Darüber hinaus tragen sich Oliver Weiß und Holger Namyslo regelmäßig in die Scorerwertung ein. Am vergangenen Donnerstag warf auch Spitzenspieler Bernhard Sinz sein ganzes Können in die Waagschale und wurde mit 32 Punkten als bester Biberacher Achter von insgesamt 117 Spielern in der Liga 6A. Sinz lag damit knapp vor Mack (31) und Namyslo (30). Ein weiterer Grund für die Biberacher Erfolge ist die Unterstützung durch ehemalige TG-Spieler wie Rüdiger Nickel und Manfred Lenhardt, die virtuell „heimgekehrt“ sind, sowie gelegentlich die Hilfe befreundeter Gastspieler, die sonst bei anderen Vereinen tätig sind. Da es keine Pflicht zu Klarnamen bei der „Quarantäneliga“ gibt, sind die Gegenspieler derweil nicht immer zu erkennen. Kürzlich hieß eine Gegenspielerin beispielsweise Heidi Klum. Für die Biberacher geht es nun nach dem abermaligen Aufstieg in Liga fünf weiter.