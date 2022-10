TG Biberach steht vor zweitem Auswärtsspiel

Die Volleyballerinnen der TG Biberach sind am Samstag in der Regionalliga Süd beim SV Fellbach zu Gast. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr in der Gäuäckersporthalle. Nachdem die Biberacherinnen am vergangenen Samstag im dritten Spiel der Saison eine weitere Niederlage einstecken mussten, wollen sie nun auswärts ihren ersten Sieg holen.

Allerdings wird das keine leichte Aufgabe, denn mit Fellbach trifft die TG auf eine Mannschaft, die sich nach ihrem Aufstieg aus der Oberliga vor ein paar Jahren schon über mehrere Saisons hinweg in der Regionalliga behauptet. Die Fellbacherinnen konnten in den bisherigen Spielen aber auch erst drei Punkte erzielen und liegen mit nur zwei Zählern Vorsprung auf Rang acht der Tabelle und damit direkt vor der TG.

„Wir müssen eine deutliche Leistungssteigerung im Gegensatz zum letzten Spiel zeigen“, so TG-Trainer Dirk Lafarre, der von seiner Mannschaft nach dem Spiel gegen Schwäbisch Gmünd vor allem wieder mehr Emotionen und Spaß auf dem Feld fordert. Im Training arbeitete die TG weiter an der Abstimmung und an der Blockfeldverteidigung. „Wir haben im Spiel gegen Schwäbisch Gmünd gesehen an was wir noch arbeiten müssen“, sagt Dirk Lafarre. Die Mannschaft wolle gegen Fellbach an die Leistungen aus dem zweiten und dritten Satz anknüpfen und das eigene Spiel konsequent bis zum Ende durchziehen.

„Wenn wir über unseren Aufschlag Druck machen und unsere Eigenfehler minimieren, können wir den Gegner unter Druck setzen. Wir müssen unsere Chancen konsequenter nutzen und mehr Siegeswille zeigen“, so Kapitänin Annika Rueff, die sich für das nächste Spiel mehr Leidenschaft und einen größeren Teamgeist wünscht.