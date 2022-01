TG Biberach startet mit Heimerfolg

Einen gelungenen Start in die Rückrunde der Württembergliga haben die Handballerinnen der TG Biberach gefeiert. Gegen die formstarken Gäste der SG Hofen/Hüttlingen behielt das Team von Trainer Florian Nowack zu Hause in einem engen Spiel dank einer starken kämpferischen Vorstellung mit 19:17 (7:8) die Oberhand.

Es war das zu erwartende, enge Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Die Gäste der SG waren bis dato seit vier Spielen ungeschlagen und wollten das auch in Biberach bleiben. Die TG stand in der Abwehr von Beginn an gut, auch wenn nach der Winterpause in einigen Situationen noch der letzte Kontakt zu den gegnerischen Spielerinnen fehlte. Mit viel Beinarbeit und Wille machten die TG-Spielerinnen das aber in vielen Situationen wieder gut. Außerdem hatte Biberach das Konterspiel der Gäste größtenteils gut im Griff. Nach einem 0:1-Rückstand gelang Nadja Math per Siebenmeter der erste Treffer im neuen Jahr. In der Folge lief die TG aber stetig einem Ein- beziehungsweise Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Vor allem im Angriff lief es noch nicht so richtig rund. Dank eines Treffers von Leonie Kuhn kurz vor der Halbzeitsirene ging es mit einem 7:8-Rückstand in die Pause.

Allen war klar, das man auch gegen die gut spielenden Gäste etwas Zählbares in Biberach behalten kann, wenn man einen Gang zulegen kann. Und das sollte gelingen: Vor allem im Angriff zeigte die TG nun mehr Zug zum Tor. Alle Spielerinnen bemühten sich, die in der Halbzeitpause gesteckte Vorgabe umzusetzen. Die Folge war, dass die Wurfauswahl im Angriff deutlich besser wurde – wenn auch noch nicht perfekt. In der 32. Minute konnte Jessica Haas erstmals seit dem 1:1 wieder für die TG ausgleichen. Nach wie vor sahen die Zuschauer in der PG-Halle ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, in dem die TG langsam aber sicher immer besser wurde. Der Lohn für einen tollen Kampf war die erstmalige Führung in der 37. Minute – erzielt erneut durch Math (10:9).

In der Folge kam Biberach dann dem Heimsieg Schritt für Schritt näher. Lissy Branz, die nun im zweiten Durchgang ein Aktivposten war, erhöhte in der 48. Minute auf 15:12. In der 53. Minute erzielte dann die A-Jugendliche Laura Groner, die im zweiten Durchgang einen guten Job auf Halbrechts machte, ihren ersten Treffer im Frauentrikot zum 18:14. Letztlich konnte die TG schließlich mit 19:17 gewinnen und sich über den sechsten Heimsieg im sechsten Spiel freuen.