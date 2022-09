TG Biberach startet mit Auswärtssieg in die neue Saison

Einen holprigen, aber mit zwei Punkten belohnten Auftakt in die neue Württembergliga-Saison, haben die Handballerinnen der TG Biberach beim Auswärtsspiel bei der SG Hofen/Hüttlingen erwischt. Am Ende konnte sich das Team von Trainer Florian Nowack in einer von vielen Fehlern geprägten Partie mit 22:21 (8:9) durchsetzen und damit zwei erste wichtige Punkte sammeln.

Hoch motiviert ging die TG in die Partie, in der Biberach auf die Langzeitverletzte Lissy Branz verzichten musste. Die Gäste fanden gut ins Spiel: Die Abwehr vor der an diesem Tag stark haltenden Andrea Bretzel stand sehr gut und ließ die Gastgeberinnen kaum zur Entfaltung kommen. Vor allem die SG-Toptorschützin Simone Bieg hatte die TG gut im Griff. Das Biberacher Problem lag auf der anderen Seite, denn obwohl man sich zu Beginn gute Torchancen erarbeitete, fanden diese viel zu selten den Weg ins gegnerische Tor. Dies schien für Nervosität zu sorgen, denn von da an erhöhte sich die Anzahl an technischen Fehlern bei der TG immer mehr. Nach einem 0:1- und einem 1:3-Rückstand zu Beginn sorgten Treffer von Anne Münzer, Yvonne Schneider, Nadja Math und Jessica Haas für eine erste Biberacher Führung. Diese sollte bis zur Pause nicht halten, denn in diese ging es mit einem 8:9-Rückstand.

Mit dem Willen, Punkte zu entführen, ging es dann in den zweiten Durchgang. Treffer von Schneider, Leonie Kuhn und der stark spielenden Anne Münzer sorgten für einen top Start der Biberacherinnen und für eine frühe Auszeit der SG. Das Spiel blieb in der Folge weiterhin eng – bis zum Schluss. Beim Stand von 21:21 fasste sich dann Kuhn etwa 30 Sekunden vor dem Ende der Partie ein Herz und traf sehenswert aus dem Rückraum. Den letzten Wurf der SG entschärfte Bretzel und lenkte ihn an den Pfosten. Damit hatte die TG den Sieg gesichert.

Für Biberach steht nun eine zweiwöchige Spielpause an. Danach trifft die TG am Sonntag, 9. Oktober (Anwurf: 15.30 Uhr) in der heimischen Mali-Halle auf die SU Neckarsulm II.