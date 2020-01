TG Biberach siegt 3:2 gegen Schmiden

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach um das Trainergespann Stefan Hecht/Gerd Kehm haben am Samstag gegen den TSV Schmiden mit 3:2 (15:25, 21:25, 25:22, 25:20, 17:15) gewonnen. Kommendes Wochenende hat die drittplatzierte TG im Verfolgerduell den Tabellenzweiten TV Rottenburg zu Gast.

Die TG Biberach hatte zunächst große Schwierigkeiten, in das Spiel zu kommen. Schmiden spielte zu Beginn auf einem sehr hohen Niveau, was die Block-Feldverteidigung zu vielen Fehlern zwang. Durch unnötige Fehler schafften es die TG-Volleyballerinnen nicht, wichtige Punkte zu machen, wodurch sie die ersten beiden Sätze an Schmiden abgeben mussten.

Im dritten Satz begann das Team über gezielte Angriffe wichtige Punkte zu holen, jedoch war dieser Satz sehr ausgeglichen. Die Führung wechselte ständig. Ein kurzer Schockmoment gab es auf Biberacher Seite, als sich Spielführerin Franziska Müller bei einem Block am Sprunggelenk verletzte. Thais Padial, eigentlich Diagonalspielerin, musste nun auf die Mitteposition eingewechselt werden, um die Lücke auf dem Spielfeld zu füllen.

Die TG Biberach nutzte die entstandenen Emotionen und verwandelten die folgenden Bälle fast ausschließlich in eigene Punkte, die den Satzsieg bedeuteten. Hecht lobte seine Mannschaft: „Wir haben es als Team geschafft, Schmiden zu Fehlern in der Abwehr zu zwingen oder zu nur noch leichten Angriffen, welche das Niveau deutlich gesenkt haben.“

Im vierten Satz zeigten die Gäste ein sauberes Spiel. Die TG war den ganzen Satz über in Führung und siegte mit 25:20. Im Tiebreak fielen die Biberacherinnen erneut in ein kleines Tief, jedoch konnte der Satzsieg und demnach der Gesamtsieg geholt werden, da die TG durch gegenseitiges Anfeuern und Kämpfen lange Ballwechsel gewann. „Es ist schade, dass wir im Spiel immer so lange brauchen, um auf Temperatur zu kommen und zu lange brauchen, um angesprochene Fehler oder taktische Veränderungen sofort umzusetzen. Dadurch fällt es uns schwer, die Stimmung hoch zu halten“, ordnete Hecht ein. Er wünsche sich von der Mannschaft, dass sie mehr Verantwortung übernehme und die Spiele mental stärker angehe. Denn technisch könne die Mannschaft es, das zeige sie immer wieder.

Nichtsdestotrotz hat die TG Biberach in Schmiden einen Sieg geholt, der wichtig fürs Team, das Gemüt und für die Trainer ist. Das Saisonziel, mindesten Dritter zu werden, besteht weiterhin, womit am kommenden Samstag, 19 Uhr, im Spiel gegen den Tabellenzweiten Rottenburg die mentale Stärke der TG Biberach gefragt ist.