TG Biberach schnappt sich die Tabellenführung

Die Basketballer der TG Biberach haben am zweiten Spieltag in der Bezirksliga Ost ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Die TG gewann mit 55:47 (29:27) beim TV Wiblingen und sicherte sich damit die Tabellenführung.

Die TG präsentierte sich von Anfang an hellwach. Aus einer stabilen Zonenverteidigung heraus, erspielte sich Biberach eine 6:3-Führung (5.) und baute diese bis zum Ende des ersten Viertels auf 14:10 aus. Im zweiten Viertel blieben die Biberacher weiter spielbestimmend. Vor allem TG-Guard Oscar Vasquez-Dyer brachte in dieser Phase der Partie frischen Wind von der Bank. 27:17 hieß es nach 17 Minuten. Die Hausherren kämpften sich jedoch kurz vor dem Pausenpfiff durch zwei verwandelte Dreier zurück in das Spiel und verkürzten auf 27:29.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung immer wieder hin und her wechselte. Während Wiblingen im dritten Viertel drauf und dran war die Begegnung zu drehen, hatten die TG-Männer vor allem in der Offense deutliche Probleme und erzielten im gesamten Viertel nur sieben Punkte. Nach 30 absolvierten Minuten lagen die Gastgeber mit 38:36 in Front.

Im letzten Viertel erhöhten die Biberacher dann nochmals die Intensität in der Defense und legten direkt zum Auftakt einen 9:0-Lauf hin, der das Spiel erneut zu Gunsten der Gäste kippte. Insbesondere TG-Center Julian Birk (6 Punkte) und Topscorer Johannes Zeidler (9 Punkte) drehten im Schlussviertel auf. Knapp zwei Minuten vor dem Ende der Partie lagen die Biberacher mit 50:41 in Führung und gaben diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand.

Mit 2:0-Siegen führen die Biberacher nun die Bezirksliga Ost an. Für die TG geht es am Freitag, 21. Oktober (20.30 Uhr), weiter. Dann gastiert die MTG Wangen in der Wilhelm-Leger-Halle.