TG Biberach schlägt erneut ein Spitzenteam

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben in einem wahren Handballkrimi den aktuellen Tabellenzweiten, die HSG Fridingen/Mühlheim, in der heimischen PG-Halle mit 21:20 (13:11) geschlagen. Dabei zeigten die Biberacherinnen eine tolle Teamleistung und sorgten somit vor 80 Zuschauern für eine faustdicke Überraschung.

Spitzenteams zu ärgern gehört in dieser Württembergliga-Saison definitiv zum Repertoire der TG-Frauen. Nach den Auswärtssiegen in der Hinrunde gegen den VfL Waiblingen II (aktuell Tabellendritter) und die SG H2Ku Herrenberg II (derzeit Tabellenführer) konnten sie nun auch dem Tabellenzweiten Fridingen/Mühlheim Punkte abnehmen – mussten dabei aber bis zum Schluss zittern.

Die Biberacherinnen begannen schwungvoll und gut eingestellt gegen das eingespielte Team der Gäste. Im Angriff hatte man gute Lösungen gegen die offensive Abwehr der HSG und auch die Abwehr, auf die jede Menge Arbeit zukommen sollte, stand von Beginn an sehr stabil. Mit viel Tempo konnte die TG zunächst durch Tore von Jessica Haas, Nadja Math, Lissy Branz und Leonie Kuhn mit 5:1 in Führung gehen. In der Folge musste Biberach zwar den einen oder anderen Treffer über den Kreis einstecken, verteidigte aber insgesamt sehr gut. Zusätzlich gab Torhüterin Andrea Bretzel dem Team durch einige Paraden Rückhalt. Im Angriff erwischte die A-Jugendliche Kuhn einen Sahnestart: Sie erzielte fünf Treffer in den ersten 15 Minuten und war somit auch mitverantwortlich für eine 10:5-Führung (16.). Es folgte die erste schwächere Phase im TG-Spiel, in der man den ein oder anderen einfachen Fehler zu viel machte. Dies wussten die Gäste zu nutzen, was für die große Qualität im Kader der HSG spricht. Bis zur Pause verkürzten die Gäste auf 11:13.

Aus dieser kam die TG dann erneut mit viel Schwung. Zwei Siebenmetertreffer von Math und weitere Tore von Valentina Herth und Kuhn ließen die Biberacherinnen mit 18:13 in Führung gehen und ein erster Hauch einer Überraschung lag in der Luft. Eine zehnminütige Durststrecke, was eigene Treffer angeht, ließ diesen Hauch aber wieder verdunsten, denn plötzlich lag Biberach dann wieder nur mit einem Treffer in Front (18:17/46.).

Ein schlechtes Spiel machte die TG aber nicht, denn jetzt war der ohnehin schon vorhandene Kampfgeist der Truppe nochmal geweckt. Mit dem Wissen, etwas Zählbares in Biberach behalten zu können, wurde nun um jeden Ball gekämpft. Haas brachte die TG mit zwei Treffern wieder klarer in Führung (20:17) – der Endspurt war eingeleitet. Die Zuschauer sahen nun eine zerfahrene Phase, die durch viel Kampf und Zeitstrafen auf beiden Seiten geprägt war. Lea Unterfrauner erzielte fünf Minuten vor dem Ende die 21:18-Führung, die die TG dann über die Zeit schaukelte, auch wenn es am Ende noch sehr eng wurde. Denn der HSG war der letzte Angriff vorbehalten. Diesen konnte die TG aber verteidigen und somit den knappen 21:20-Sieg unter Dach und Fach bringen. In der Tabelle rangiert die TG Biberach mit nun 23:9 Punkten auf Rang vier.