TG Biberach schlägt auch TV Reichenbach

Mit der bis dato besten Saisonleistung haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach die starke Mannschaft des TV Reichenbach mit 25:18 (15:12) bezwungen. Grundstein für den Erfolg in heimischer Halle war eine sehr gute kämpferische Mannschaftsleistung. Mit nun 8:0 Punkten auf der Habenseite kann man sich aus TG-Sicht über einen doch überraschend guten Saisonstart freuen.

In erschöpfte aber überglückliche TG-Gesichter sahen die knapp 100 Zuschauer, als die Partie gegen Reichenbach abgepfiffen wurde und der 25:18-Erfolg gefeiert werden konnte. Dabei war die Partie deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Nachdem das Spiel mit 30 Minuten Verzug angepfiffen wurde, da die Schiedsrichter im Stau standen, fand das motivierte TG-Team gut in die Partie gegen die körperlich starken Reichenbacherinnen. Der aktuell formstarken Jule Fischer gelang das 1:0, ehe Nadja Math wenig später auf 2:1 stellen konnte. Neben einer von Beginn an gut aufgelegten Defensive wusste zu Beginn auch das Tempospiel nach vorn zu gefallen und so sahen die Zuschauer in der PG-Halle einen flotten Auftakt in die Partie. Svenja Hardegger und erneut Fischer erhöhten bis zur siebten Minute auf 4:2. Die Abwehr der Biberacherinnen stand sehr gut und ließ trotz der doch schnellen und auch technisch starken Spielweise der Gäste relativ wenig zu. Auch Torhüterin Andrea Bretzel war, wie schon in den vergangenen Partien, gut aufgelegt. Gegen die 3:2:1-Deckung der Gäste hatte sich die TG vor der Partie vorgenommen, 1:1-Aktionen mit Zug zum Tor zu suchen, und genau das setzten die Biberacherinnen größtenteils sehr gut und mit viel Einsatz um. Mit einer 15:12-Führung ging es in die Pause.

Zunächst hatten danach die Gäste den besseren Start in den zweiten Durchgang und konnten auf 14:15 verkürzen. In der Folge aber steigerte sich die TG wieder. Entscheidend war dann ein Zwischensprint von 18:16 auf 21:16 durch Treffer von Lena Krais, Math und Anne Münzer. Die letzten drei Treffer der Partie erzielte Svenja Hardegger, die dadurch ihre tolle Leistung (10 Tore) krönte. Am Ende stand ein 25:18 auf der Anzeigetafel.

Für die TG geht es am kommenden Sonntag mit der Auswärtsaufgabe bei der aktuell viertplatzierten HSG Fridingen/Mühlheim weiter.