TG Biberach schlägt SG Burlafingen/Ulm im Derby

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben ihr Heimspiel-Derby gegen die SG Burlafingen/Ulm mit 29:16 gewonnen. Dabei zeigte die junge Mannschaft beim vierten Sieg in Serie vor allem in der Defensive eine starke Partie. Die TG festigte damit ihren vierten Tabellenplatz.

Ohne die erkrankte Svenja Hardegger und ohne die beruflich abwesende Daniela Ruf, dafür aber mit einem klaren Plan im Gepäck, starteten die Biberacherinnen hoch motiviert in die Partie. Zunächst sahen die Zuschauer ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Die TG-Defensive um Rebecca Kunz und Yvonne Schneider stand von Beginn an sehr gut und machte es den Burlafingerinnen sehr schwer, zu gute Chancen zu kommen. Dazu konnte die junge Andrea Bretzel im Tor mit einigen Paraden ihre Vorderleute unterstützen.

Im Angriffsspiel konnte Biberach zunächst lediglich durch zu viele eigene Fehler auffallen. Dazu kamen einige Fehlwürfe. So stand es in der 13. Spielminute 4:4, ehe die starke Julia Wucherpfennig mit drei Treffern in Folge und Nadja Nowack mit zwei Treffern für den ersten kleineren Vorsprung sorgten (8:4). Claudia Weiser erhöhte nach tollem Zuspiel auf 9:4. Grundlage war aber nach wie vor die tolle Abwehrarbeit, zu der alle Spielerinnen ihren Teil betragen konnten. In die Pause ging es beim Stand von 11:7 für die TG Biberach.

Es schien fast so, als konnten die Biberacherinnen den zweiten Durchgang kaum erwarten, denn Trainer Florian Nowack standen in der Kabine nur sechs Spielerinnen zur Besprechung zur Verfügung. Der Rest machte sich konzentriert warm und war bereits heiß auf den zweiten Durchgang. Und in der Tat: In diesen starteten die Biberacherinnen sehr konzentriert. Neben einer guten Abwehrarbeit spielten sie nun auch im Angriff sicherer, mit mehr Tempo, und vor allem mit einer besseren Wurfquote.

Der Lohn war eine 17:10-Führung nach zehn gespielten Minuten. Nachwuchstalent Lara Kuhn erhöhte in der Folge mit vier Treffer auf 21:11. Die Zuschauer in der PG-Halle, darunter auch die lautstarken Trommler aus Mettenberg, sahen nun auch im Angriff immer wieder schöne Kombinationen und tolle Abschlüsse. In der 50. Spielminute gelang der starken Anne Münzer das 24:13 über die linke Außenbahn. Trotz des Vorsprunges und vieler Wechsel hielt die Mannschaft das Tempo hoch, spielte mit immer mehr Spaß und zeigte eine insgesamt richtig gute zweite Halbzeit. Isabel Bart erzielte den letzten Treffer der Partie zum 29:16-Endstand.

Die Freude war im Anschluss an den Schlusspfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Uwe Gaschler vom TV Steinheim groß, weil die TG Biberach eine tolle Württembergliga-Partie gezeigt hatte. „Wir haben den Gegner ernst genommen und insgesamt einfach klasse verteidigt. Es war eine tolle Mannschaftsleistung, zu der alle ihren Teil beitragen konnten. Wir wissen aber auch, das wir uns im Angriff verbessern müssen“, so Teammanager Tobias Baumgart nach dem Derbysieg.

Die TG kann mit diesem Sieg ihren tollen vierten Tabellenplatz weiterhin halten und bleibt zudem das vierte Mal in Folge ungeschlagen. Diese Momentaufnahme gilt es nun zu genießen, ehe es am kommenden Sonntag zum nächsten schweren Spiel zum SC Lehr geht.