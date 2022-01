TG Biberach schafft Wiederaufstieg in Schwabenliga

Bereits am vorletzten Spieltag der Faustball-Verbandsliga in Friedrichshafen hat die TG Biberach den Wiederaufstieg in die Schwabenliga geschafft. Biberach belegt nun sicher einen von zwei Aufstiegsplätzen.

Mit Siegen gegen die Gastgeber vom VfB Friedrichshafen (11:5, 12:10, 11:7) und den TSV Illertissen (9:11, 12:10, 11:8, 11:8) bauten die Biberacher ihre Tabellenführung (20:2 Punkte) vor dem NLV Stuttgart-Vaihingen (18:6) aus. Am kommenden Sonntag kann die TG die Saison nun mit dem Meistertitel abschließen. Biberach trifft auf den TSV Gärtringen II, Gastgeber NLV Vaihingen II und den TV Bissingen.