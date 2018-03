TG Biberach richtet VR-Talentiade aus

Die TG Biberach richtet am Sonntag, 11. März, die VR-Talentiade-Sichtung aus. Los geht es ab 10 Uhr in der Biberacher PG-Halle, wo Mädchen des Jahrgangs 2007 und jünger zeigen können, was in ihnen steckt. Mit dabei sind die Teams von MTG Wangen, TV Weingarten sowie SG Mettenberg und TG Biberach. Alle Teilnehmer des Talenttags in Biberach haben die Chance, sich für die zweite Runde, den Bezirksentscheid zu qualifizieren. Am 3. Oktober steht dann die letzte Runde auf dem Programm, der Verbandsentscheid.