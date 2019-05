TG Biberach richtet Landesmeisterschaften aus

Die Fechtabteilung der TG Biberach richtet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, die Landesmeisterschaften Baden Nord – Württemberg aus. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach. Ermittelt werden die Meister in der Waffenart Florett in den Altersklassen U10 bis U12 sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb

„Erwartet werden rund 120 Athleten aus Baden-Württemberg, die auf der Planche ihr Können unter Beweis stellen. Die Sportler aus den Hochburgen Tauberbischofsheim und Stuttgart werden als Favoriten auf den vorderen Plätze erwartet“, sagt die stellvertretende TG-Abteilungsleiterin Andrea Kindler.

In der vergangenen und der laufenden Saison haben die Fechter der TG Biberach bei verschiedenen Turnieren erneut mehrere Meistertitel und Medaillen errungen. Für Katharina Luippold und Swantje Borta gilt es, die bei den letzten württembergischen Meisterschaften in Schwäbisch Gmünd errungenen Bronzemedaillen in ihren Altersklassen zu verteidigen. Samuel Guglielmi und Floriane Karnath befinden sich aktuell in der württembergischen Rangliste in ihren Altersklassen jeweils auf Platz zwei.

„Unterstützt von regionalen Sponsoren kann die Abteilung Fechten mit vielen ehrenamtlichen Helfern dieses Event über zwei Tage organisieren, vorbereiten und durchführen“, sagt die TG-Abteilungsleiterin Kathrin Karnath, die in der Wilhelm-Leger-Halle auf viele heimische Zuschauer und spannende Gefechte hofft.