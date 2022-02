TG Biberach reist zuversichtlich nach Stuttgart

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben zuletzt das umkämpfte Match gegen den MTV Ludwigsburg II knapp mit 3:2 für sich entscheiden können. Am Samstag gilt es für die TG nun beim Tabellendritten TSV G.A Stuttgart II zu bestehen (Spielbeginn: 20 Uhr).

Die Stuttgarterinnen konnten in den vergangenen drei Spielen gegen die TSG Reutlingen, den BSP MTV Stuttgart III und die TG Nürtingen glänzen und sich so einen Vorsprung von fünf Punkten gegenüber der TG erspielen. Doch auch Biberach hat nicht nur am vergangenen Wochenende überzeugt. Die TG punktete auch schon in den Wochen zuvor und holte jeweils drei Zähler gegen die TSG Reutlingen, die TG Bad Waldsee und die TSG Backnang.

Das anstehende Spiel in der Allianzsporthalle wird für Biberach eine echte Herausforderung, zumal die TG im Hinrundenspiel den Landeshauptstädterinnen noch knapp mit 2:3 im Tiebreak unterlag. Doch TG-Trainer Patrick Welcker blickt zuversichtlich auf das kommende Match und erhofft sich dort mit seinen Spielerinnen Punkte sammeln und die Erfolgsserie fortsetzen zu können.