TG Biberach präsentiert das Nikolausturnen

Nach zwei Jahren Pause findet am Samstag, 3. Dezember, in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach wieder das traditionelle Nikolausturnen der Turnabteilung der TG Biberach statt.

Ein bunter Querschnitt der Übungsangebote der Turnabteilung ist ab 15 Uhr zu sehen. Eröffnet wird der Nachmittag wieder durch die Fahnenschwinger und zum Ende erscheint der Nikolaus. Dazwischen präsentieren sich Turn- und Tanzgruppen, Akrobaten, Wettkampfgruppen sowie die Kleinsten der Abteilung. Vom Gruppenprogramm für die deutsche Meisterschaft der RSG bis zur Performance der Turn-Männer auf dem Airtrack gibt es ein vielseitiges und kurzweiliges Programm und in der Pause für die Zuschauer auch Kaffee und Kuchen. Der Besuch der circa zweistündigen Veranstaltung ist kostenlos.