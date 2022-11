TG Biberach peilt zweiten Heimsieg an

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben am Samstag im zweiten Heimspiel den TV Weilstetten zu Gast. Anpfiff der Partie gegen den aktuellen Tabellensechsten ist um 17.30 Uhr in der Mali-Halle.

Der TV Weilstetten gehört seit Jahren zu den Spitzenteams. Das Team des Trainerduos Zeljana Pfeffer/Sabine Mattes ist auch eines der erfahrensten in der Württembergliga und ist mit 4:4 Punkten in die Saison gestartet. Während der TVW Köngen und Reichenbach schlagen konnte, gab es knappe Niederlagen gegen Schwaikheim und Schmiden/Oeffingen. Die „Füchsinnen“ sind auf allen Positionen stark besetzt und haben mit Spielmacherin Stefanie Hotz (32 Treffer) die aktuell Sechstplatzierte der Torschützinnenliste in ihren Reihen. Weilstettens Stärken sind neben einer kompakten Abwehr auch das effektive Zusammenspiel der Rückraumspielerinnen mit dem Kreis und das schnelle Spiel nach vorn. Der aktuelle Tabellenplatz spiegelt nicht wirklich die Stärke der Mannschaft wider und so dürfte der TVW heiß darauf sein, gegen die TG die nächsten Punkte zu holen.

Das Biberacher Trainerteam hat die eigene Mannschaft nach dem verdienten Punktgewinn in Schwaikheim vor Wochenfrist in der ersten Einheit unter der Woche nochmals gelobt. „Wir konnten viele positive Dinge aus der Partie mitnehmen“, so TG-Chefcoach Florian Nowack. „Gleichzeitig ist allen bewusst, dass wir weiterhin in einigen Bereichen arbeiten müssen, um den aktuell guten Weg möglichst lange weiter gehen zu können. Die Mannschaft hält stark zusammen und versprüht viel Motivation, auch für das schwere Spiel gegen den TV Weilstetten.“ Die TG, die aktuell mit 7:1 Punkten dasteht, möchte auch nach der Partie am Samstag ungeschlagen sein.

Ankommen wird es wieder auf die Abwehr, in der die Biberacherinnen immer variabler werden. „Mittlerweile können viele Spielerinnen sowohl im Mittelblock, als auch auf den Halbpositionen verteidigen, was uns sehr flexibel macht“, so Rückraumspielerin Rebecca Riedmüller, die in Schwaikheim ein starkes Spiel machte. Es gelte die Kreise der torgefährlichen Rückraumspielerinnen des TVW in den Griff zu bekommen. Dafür werde vor allem Laufbereitschaft und die nötige Aggressivität von Nöten sein. Personell hat sich die Lage bei der TG wieder etwas entspannt. Einige zuvor kranke Spielerinnen sind laut Nowack in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnten für das Heimspiel wieder eine Option sein.