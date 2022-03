TG Biberach peilt drei Punkte an

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag die TG Nürtingen. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle.

Am vergangenen Wochenende konnten die Biberacherinnen durch einen knappen Sieg und eine knappe Niederlage nur drei Punkte aus den beiden Spielen gegen den bereits feststehenden Meister TSF Ditzingen und den Tabellendritten Stuttgart II holen. Der Wille, am Samstag die nächsten drei Punkte einzufahren, ist daher groß.

Die Gäste aus Nürtingen belegen aktuell den vorletzten Rang in der Tabelle und damit einen der beiden sicheren Abstiegsplätze. Die TG Biberach ist dagegen Tabellenvierter (14 Spiele/26 Punkte). Trotz des Unterschieds in der Platzierung erwarten die Gastgeberinnen ein spannendes Spiel. Bereits in der Hinrundenpartie, die Biberach mit 3:2 gewann, hat die TG Nürtingen gezeigt, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Das Spiel der TG Biberach war dabei besonders durch fehlende Agilität in der Feldabwehr und stagnierende Härte im Angriff geprägt. Dies soll im Rückrundenspiel besser gemacht werden. Außerdem ist es das Ziel der Biberacherinnen, mit mutigen Aufschlägen Nürtingens Annahme bereits von Beginn an unter Druck zu setzen.

„Wir sind gut drauf und motiviert gegen Nürtingen drei Punkte zu holen. Trotz geschwächtem Kader sind wir überzeugt, dass wir uns durch das Spiel kämpfen können und hoffen hierbei natürlich wieder auf die Unterstützung durch unsere Zuschauer“, so Trainer Patrick Welcker. Die Heimfans der TG Nürtingen hätten die Biberacherinnen im Hinrundenspiel zu Beginn verunsichern können, was nun bei der Rückrundenpartie umgekehrt das Ziel sein soll.

Um den Anschluss an den Relegationsplatz nicht zu verlieren, müssen so viele Punkte wie möglich gesammelt werden, dessen ist man sich im Lager der Biberacherinnen bewusst. Noch ist der Tabellenzweite MTV Ludwigsburg II (15 Spiele/31 Punkte) in Reichweite. Mit einem Sieg könnte die TG Biberach auf den dritten Rang klettern.