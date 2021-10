TG Biberach peilt drei Punkte an

Die Volleyballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle den TSV Burladingen in der Oberliga. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Zuerst eine knappe Niederlage, dann ein knapper Sieg für die TG – nun soll ein weiterer Erfolg eingefahren werden. Chefcoach Stefan Hecht intensivierte das Training in den vergangenen Tagen und verbesserte zusammen mit den zum Trainergespann gehörenden Patrick Welcker und Renate Elsäßer die Strategie und Flexibilität der Biberacherinnen in den einzelnen Spielsituationen.

Der TSV Burladingen ist kein ganz unbekannter Gegner. Im Vorjahr konnte die TG vor dem Abbruch der Saison einen 3:1-Auswärtserfolg erzielen. In der laufenden Spielzeit bestritten die Burladingerinnen erst ein Spiel, das sie mit 0:3 gegen die TG Bad Waldsee verloren. Dies macht eine Einschätzung der Spielweise schwer.

Gedämpft wird die Vorfreude bei der Mannschaft um Kapitänin Annika Rueff jedoch durch vier Ausfälle. Stefan Hecht muss am Samstag neben den Schwestern Charlotte und Henriette Elsäßer (privat und beruflich verhindert) auch weiterhin auf Franziska Müller und Leonie Matousek (verletzt) verzichten. Aus diesem Grund wird Sabine Ludwig von der TG II die Mannschaft als Mittelblockerin unterstützen. Zudem werden vermutlich zwei bis drei weitere Spielerinnen aus der dritten Mannschaft hochgezogen. Kämpferisch blickt TG-Trainer Stefan Hecht auf den Spieltag: „Wir wollen dennoch mutig angreifen. Zudem die Mitte besser einsetzen und unser Aufschlagspiel verbessern.“ Die nächsten drei Punkte und sich festsetzten im oberen Drittel der Tabelle sind das Ziel.