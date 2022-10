TG Biberach muss im Kellerduell ran

Die Volleyballerinnen der TG Biberach empfangen im Kellerduell der Regionalliga Süd am Samstag den USC Freiburg. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der neuen Mali-Halle in Biberach und nicht in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle.

Nachdem die TG am vergangenen Wochenende ohne Punkt aus Fellbach zurückkam, peilen die Biberacherinnen nun den ersten Saisonsieg an. Die Gäste konnten in den bisherigen vier Spielen noch keinen Punktgewinn verzeichnen und sind daher Tabellenletzter. Nur wenig besser steht die TG mit einem Zähler aus vier Spielen da.

Für TG-Trainer Dirk Lafarre kommt es im Spiel gegen Freiburg besonders darauf an, das eigene Spiel konzentriert durchzuziehen und wenig eigene Fehler zu machen. „Am Samstag wird vor allem der Kampfgeist entscheiden“, so Lafarre. Der USC Freiburg dürfe keinesfalls unterschätzt werden, sondern sei ein ernstzunehmender Gegner mit Regionalliga-Erfahrung. In der vergangenen Saison hatte Freiburg einen Platz im Mittelfeld belegt.

Mit Konsequenz und Willensstärke will die TG den Gegner von Beginn an unter Druck setzen. „Wir müssen vom ersten Punkt an voll da sein und unsere Nervosität ablegen“, fordert Diagonalangreiferin Annika Zeifang. Verzichten muss TG-Trainer Lafarre am Samstag auf Außenangreiferin Lisa Brenner. Die Jugendspielerinnen Anne Jakob, Theresa Habrik und Tabea Willmann werden wie schon in den vergangenen Spielen das Team komplettieren.