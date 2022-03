TG Biberach muss bei Spitzenteams ran

Für die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach stehen am Wochenende gleich zwei Auswärtsspiele auf dem Plan. Am Freitag (Spielbeginn: 20 Uhr) geht es zum Nachholspiel gegen den TSV G.A. Stuttgart II und am Sonntag (15 Uhr) wird das Team von Trainer Patrick Welcker von der TSF Ditzingen erwartet.

Während sich die TG Biberach (12 Spiele/23 Punkte) aktuell auf dem fünften Tabellenplatz befindet, besetzen die Landeshauptstädterinnen den zweiten Platz hinter dem aktuellen Tabellenführer aus Ditzingen. Die TSF Ditzingen könnten sich mit einem Sieg gegen die Biberacherinnen bereits die Meisterschaft sichern. Sowohl gegen Stuttgart II als auch gegen Ditzingen musste sich die TG in der Hinrunde knapp mit 2:3 geschlagen geben. Aus diesem Grund ist die Motivation im TG-Lager umso größer, möglichst viele Punkte am Wochenende zu sammeln.

Die Rahmenbedingungen sind alles andere als optimal, da Biberach neben Kapitänin Annika Rueff auch auf die verletzte Mona Branz verzichten muss. Die Mittelblockerin zog sich im vergangenen Spiel gegen Ludwigsburg II eine Bänderverletzung zu. Jedoch kann die TG nicht nur auf einen gestärkten Teamgeist setzen, sondern auch auf die große Motivation, die eigene Siegesserie in der Rückrunde fortsetzen zu wollen. In den vergangenen Wochen überzeugten die Biberacherinnen immer wieder und zeigten starke und konzentrierte Leistungen.

„Der Ausfall von Mona Branz wiegt schwer und jetzt auch noch der Ausfall von unserer Kapitänin. Da gilt es das Beste draus zu machen und wir werden unser Bestes gegen zwei starke gegnerische Mannschaften geben“, so Trainer Patrick Welcker. Trotz des geschwächten Kaders sei die Mannschaft gewillt alles zu geben, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Das Ziel sei es, mit der notwendigen Konstanz und guten Aufschlägen die Gegner von Beginn an unter Druck zu setzen.