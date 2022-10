TG Biberach mit sehenswerten Erfolgen bei Nachwuchsturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schachbezirk Oberschwaben hat mit der „Nordoberschwäbischen Jugendturnierserie“ Nos JUTUS eine neue Turnierreihe geschaffen, die sich an die ganz jungen Schachanfänger richtet. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich oberschwäbische Spieler und Spielerinnen im Kreis Nord, die nach 2004 geboren sind und deren Wertungszahl unter 1100 DWZ liegt. Jedes Turnier beinhaltet sieben Runden Schnellschach mit einer Viertelstunde pro Spieler und Partie. Die Serie ist zunächst auf sechs Turniere an sechs verschiedenen Orten angesetzt. Der Auftakt fand am Wochenende vom 22. Oktober in Ehingen statt.

Die TG Biberach schickte gleich zwei Neuzugänge ins Rennen, die ihre ersten Turniererfahrungen sammeln sollten. Der 13-jährige Mike Borchert ist seit ein paar Wochen im Verein, hatte aber im Jugendtraining bereits auf sich aufmerksam gemacht, sodass Jugendleiter Rainer Birkenmaier sehr auf sein Abschneiden gespannt war. Zudem vertrat die neunjährige Polina Romaniuk die Biberacher Farben. Sie kommt aus der Ukraine, ist seit drei Wochen im Jugendtraining und lernt neben Schach vor allem noch fleißig Deutsch.

Im Turnier übertraf Borchert alle Erwartungen und sorgte für eine große Überraschung. Er dominierte seine Gegner meist, überrollte sie gar und fand oft schöne Mattkombinationen. Nur in Runde 2 ist ihm ein kleines Missgeschick unterlaufen, das er jedoch schnell wieder repariert hatte. Am Ende hatte Borchert eine makellose Bilanz und gewann das Turnier mit sieben Punkten aus sieben Partien unangefochten. Birkenmaier war von seinem Schützling sehr angetan und prophezeit eine starke Entwicklung.

Romaniuk begann mit zwei Siegen ebenfalls stark, verlor dann allerdings etwas ihre Unbedarftheit. Am Ende standen drei Punkte zu Buche, die einen guten 12. Platz unter 21 Teilnehmern einbrachten. Bemerkenswert war ihre Zweitrundenpartie, die vermutlich die Partie des Turniers war. Romaniuk opferte erst ihre Dame, spielte anschließend mit ihren Leichtfiguren stark auf, holte sich die Dame zurück und setzte den gegnerischen König in der Brettmitte Matt. Der Ablauf war quasi erzwungen und nicht zufällig. Die Biberacher Betreuer Birkenmaier und Felix Funk kamen als Beobachter aus dem Staunen nicht mehr heraus. Solch ein Manöver trauen sich viele alte Hasen nicht zu spielen. Wie bei Borchert ist das große Potential bei Romaniuk unverkennbar.