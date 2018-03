TG Biberach macht den Landesliga-Aufstieg perfekt

Die Bogenschützen der TG Biberach I treten künftig in der Landesliga Süd an. Den Sprung nach oben machte die TG in Relegation in Altheim-Waldhausen perfekt.

Die TG I hatte sich mit dem ersten Platz in der Bezirksoberliga für die Relegation um den Aufstieg qualifiziert. Dort traten die Biberacher mit Brigitte Deckert, Radmila Schilling, Monika Braun und Sandro Castrignanò an sowie Günter Schilling als Trainer. Im ersten Match traf die TG I auf den BSC Laupheim, der Gegner war Biberach schon aus der Bezirksoberliga bekannt. Die Partie gegen den BSC entschied die TG I für sich. Auch im zweiten Match ging es eng zu. Die TG I gewann am Ende jedoch mit 6:4. Begegnung Nummer drei bestritt die TG I gegen den PSV Reutlingen, es setzte die erste Niederlage des Tages für das Team aus der Kreisstadt. Im vierten Match setzte sich die TG I mit 6:2 gegen den BSV Hausen durch. Damit war Biberach der zweite Platz bereits sicher. Es folgte das letzte Match gegen den zu dieser Zeit führenden SV Villingendorf. In vier aufeinanderfolgenden Runden ergaben die Ringzahlen beider Mannschaften ein Unentschieden, eine sehr seltene Kombination. Deshalb musste die fünfte und letzte Runde die Entscheidung bringen. In dieser behielt die TG Biberach die besseren Nerven und gewann. Der Aufstieg in die Landesliga Süd als Erster der Relegation war besiegelt.