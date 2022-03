TG Biberach löst DM-Ticket

Die U20-Volleyballerinnen der TG Biberach haben bei der Regionalmeisterschaft in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle den zweiten Platz erreicht. Damit löste die TG das Ticket für die deutsche Meisterschaft, die der SV Energie Cottbus am 30. April und 1. Mai ausrichten wird. Zuletzt hatte sich die TG im Jahr 2011 unter Trainer Dirk Lafarre für die U20-DM qualifiziert.

Neben der TG Biberach vertrat der FV Tübinger Modell den Volleyball-Landesverband Württemberg. Aus Nordbaden waren der SV KA Beiertheim und der SSV Vogelstang am Start sowie aus Südbaden der VC Offenburg und der USC Konstanz.

Nach dem zuvor gewonnenen württembergischen Meistertitel ging das Team des Ausrichters TG Biberach um Trainerin Inge Arendt und Co-Trainer Malte Missoweit locker in das Turnier. In Spiel eins traf die TG in der Vorrundengruppe A auf Beiertheim. Biberach begann die Partie mit zu viel Respekt, Satz eins wurde mit 19:25 abgegeben. In Durchgang zwei agierte das TG-Team besser und setzte sich mit 26:24 durch. Damit war Beiertheim der Zahn gezogen. Satz drei ging mit 15:6 deutlich an Biberach.

Gegen den USC Konstanz zeigten die TG-Spielerinnen dann ihr gesamtes Können, agierten agil und druckvoll. Auch die Blocksicherung funktionierte. So gewann Biberach das Spiel in zwei Sätzen (25:20, 25:15). Damit zog der Gastgeber als Vorrundenerster in die Finalrunde ein. Dort setzte die TG ihre starke Vorstellung gegen den SSV Vogelstang fort und siegte klar (25:16, 25:8). Im Parallelspiel gewann Offenburg im Tiebreak gegen Beiertheim. So hatten die TG Biberach und der VC Offenburg das DM-Ticket schon vor dem letzten Spiel gegeneinander in der Tasche.

Gegen Offenburg setzte Trainerin Inge Arendt im ersten Satz auf die bis dahin wenig oder gar nicht eingesetzten Spielerinnen, damit diese zusätzliche Erfahrung für die DM sammeln konnten. Offenburg verbuchte viele Punkte durch druckvolle Angriffe und so verlor die TG Durchgang eins mit 18:25. Im zweiten Satz hatte Biberach den Gegner besser unter Kontrolle. Beim Stand von 24:17 sah es nach einem klaren Satzerfolg für die TG aus, doch der VCO kämpfte sich Punkt für Punkt zurück. Schlussendlich setzte sich Offenburg knapp mit 31:29 durch und sicherte sich so den Titel.

Neben Malte Missoweit und Inge Arendt war auch Peter Arendt, Abteilungsleiter des SV Ochsenhausen, stolz auf das Team. Er und seine Ehefrau trainieren den Großteil der Mannschaft in Ochsenhausen seit der U12.