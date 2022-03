TG Biberach liefert motivationslose uninspirierte Darbietung

Mit einer inakzeptablen Vorstellung hat die TG Biberach gegen die TSG Söflingen II eine völlig verdiente 24:26-Heimniederlage kassiert. Die TG wirkte über das ganze Spiel uninspiriert und mitunter teilnahmslos, Söflingen II ging in erster Linie deshalb als Sieger aus der Halle, weil sie im Gegensatz zu den Einheimischen das Spiel gewinnen wollten.

Dabei musste die Dritt-Liga-Reserve nicht einmal an ihre Grenzen gehen, in der ersten Hälfte genügte es, über die vorab bekannte erste und zweite Welle ins Spiel zu kommen und sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Die TG Biberach half zudem tatkräftig mit, indem auch beste Chancen unkonzentriert ausgelassen wurden.

Aus Biberacher Sicht war es in der Hälfte Lukas Fimpel, der mit mehreren Treffern seine TG in der Partie hielt, es kam aber dennoch zu keiner Zeit das Gefühl auf, dass die TG als Sieger vom Platz gehen könnte. Folgerichtig ging es mit einem 12:14-Rückstand in die Pause. Wer auf einen Zaubertrank im TG-Pausentee gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Die zweite Spielhälfte war aus blau-gelber Sicht noch schlechter, Söflingen II konnte es sich sogar leisten, ihren Torjäger Patrick Klöffel auf die Bank zu setzen. Selbst die gefürchteten schnellen Konter brauchten die Ulmer Vorstädter nicht einzusetzen. Es genügte, vor der TG-Abwehr in Ruhe auf die Lücke zu warten. Ständig waren die TG-Abwehrrecken einen Schritt zu spät dran, seitliche Abwehrschritte, aggressive Arbeit am Mann und gegenseitiges Aushelfen wurde unter der Rubrik Raritäten abgelegt.

Aufbäumen kommt zu spät

Es war somit wenig verwunderlich, dass der Rückstand in der 50. Minute auf 18:23 angewachsen war. Eine Auszeit und der Einsatz des siebten Feldspielers brachte die TG plötzlich wieder ins Spiel, drei Minuten vor Spielende war es der in der zweiten Hälfte beste Biberacher Mihai-Marcel Sandu, der den 23:24-Anschlusstreffer erzielte. Die Gäste blieben aber abgebrüht, eine unnötige Zeitstrafe für Biberach spielte der TSG Söflingen II zusätzlich in die Karten.

Am Ende stand eine verdiente 24:26-Heimniederlage. In zwei Wochen kommt das Top-Team SG Lauterstein II in die PG-Halle. Sollten sich nicht alle Biberacher Protagonisten deutlich steigern, wird das Erwachen noch ungemütlicher und vor allem deutlicher werden.