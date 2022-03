TG Biberach landet Arbeitssieg

Mit einem 28:26 (13:8)-Heimerfolg hat sich die TG Biberach die nächsten zwei Punkte in der Handball-Landesliga gesichert und weist mit nunmehr 14:12 Zählern erstmals ein positives Punktekonto in der laufenden Saison 2021/22 auf. Es war ein Spiel, in dem die TG nicht unbedingt durchgehend zu glänzen vermochte, das Match ist eher unter der Kategorie Arbeitssieg zu verbuchen.

TG-Coach Gabriel Senciuc zeigte sich nach dem Spiel dennoch erleichtert: „Solche Spiele sind im Vorfeld nie einfach. Jeder erwartet, dass du gewinnst, triffst aber auf einen Gegner, der nichts zu verlieren hat.“ Dennoch war Senciuc nicht ganz glücklich mit dem spielerischen Niveau seines Teams, in die gleiche Kerbe hieb auch TG-Spieler Tilman Kuss: „Das war nicht unser eigentliches spielerisches Niveau, mit meiner eigenen Leistung bin ich unzufrieden.“ Letztendlich war der Sieg aus Senciucs Sicht aber nie gefährdet, was auch der Spielverlauf dokumentierte.

Das erste Tor der Partie erzielten die Gäste vom Bodensee. Bis zum 2:2 (6.) blieb die Partie offen, dann legte die TG einen kleinen Zwischenspurt ein. Hadzic (2) und Jans schraubten das Ergebnis auf 5:2 (9.) in die Höhe. Auch in der Folgezeit hatte Biberach das Heft des Handelns in der Hand. Fimpel und Hadzic waren es dann hauptsächlich, die den gegnerischen Torhüter vor teils unlösbare Aufgaben stellten. Zur Pause leuchtete somit ein 13:8 für die Rißstädter von der Anzeigentafel. Es zeigte sich aber hier schon, dass der Tabellenletzte vom Bodensee nie aufgab. Den gleichen Spirit präsentierte die HSG Friedrichshafen/Fischbach dann auch in der zweiten Spielhälfte. Biberach baute den Vorsprung bis zur 48. Minute zwar auf 25:17 aus, im Gefühl des sicheren Siegs und durch mehrere Spielerwechsel verlor die TG aber etwas den Rhythmus. Friedrichshafen/Fischbach kämpfte indes unverdrossen weiter und erreichte zum 28:26-Endstand noch eine deutliche Ergebniskorrektur.

Mit dem nackten Ergebnis, sprich den zwei Punkten konnte man im TG-Lager zufrieden sein. Bei den nun anstehenden Aufgaben ist aber eine erhebliche Leistungssteigerung notwendig. Die TG trifft im nächsten Heimspiel am kommenden Samstag auf die Spitzenmannschaft der TSG Söflingen II (Anwurf: 19.30 Uhr). Dies wird das drittletzte Heimspiel der Saison sein, zugleich aber auch das drittletzte Spiel in der PG-Halle überhaupt. Zur neuen Saison haben die Blau-Gelben mit der neuen Mali-Halle eine neue Heimspielstätte.