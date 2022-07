TG Biberach läuft 1000 Kilometer für den guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 26. Juni, fand im Stadion der Stadt Biberach der Spendenlauf für die Ukraine organisiert von der TG Biberach mit Unterstützung der Stadt Biberach statt. Schirmherr des Hilfsprojekts war Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Spendengelder gesammelt und für den guten Zweck gelaufen werden konnte am Sonntag von 10 bis einschließlich 16 Uhr.

Für den allgemeinen Erfolg des Spendenlaufs sprechen die 2518 Stadionrunden, die von rund 125 fleißigen Läufern zurückgelegt wurden. In Summe sind das 1007 Kilometer, die im Stadion der Stadt Biberach gelaufen wurden.

Neben den vielen freiwilligen Helfern und sportbegeisterten Läufern wurde der Spendenlauf auch durch die Firma Dietenbronner Mineralwasser und deren Spende von 80 Kisten Wasser für die Läufer und das anwesende Betreuungspersonal unterstützt. Nachdem die vorhergesagten Temperaturen am Veranstaltungstag deutlich ins Positive korrigiert wurden, war das Wasser für die rund 125 Läufer umso wichtiger, um den körperlichen Anstrengungen kühlend entgegenzuwirken.

Unterstützung erfuhr der Spendenlauf zusätzlich durch das impuls Gesundheitszentrum und die Volksbank Ulm-Biberach, die pro gelaufener Stadionrunde ihrer Mitglieder/ Mitarbeiter 1 Euro an das Spendenkonto der Stadt Biberach überwiesen.

Ziel des sportlichen Hilfsprojekts war es, nach einer vorhergegangenen kurzen Anmeldung vor Ort im Stadion, bei der die Namen der Sportler sowie die Art des Sponsorings (privat gesponsort oder unterstützt durch ein Unternehmen) erfasst wurden, so viele Stadionrunden wie möglich zurückzulegen. Pro gelaufener Stadionrunde sollte mindestens 1 Euro an die Ukrainehilfe der Stadt Biberach gespendet werden.

Für die Ukrainehilfe gespendet werden konnte ganz unkompliziert vor Ort in Form einer Bargeldspende oder per Direktüberweisung an das Spendenkonto der Stadt Biberach. Neben dem privaten Sponsoring haben auch einige Unternehmen die Möglichkeit genutzt, das Sponsoring ihrer Mitarbeiter für den Spendenlauf zu übernehmen.

Die gelaufenen Runden für den guten Zweck wurden durch das vor Ort anwesende Betreuungspersonal gezählt und abschließend nach individuellem Wunsch in einer Teilnehmerurkunde festgehalten. Insgesamt waren circa 25 freiwillige Helfer aus den unterschiedlichsten Abteilungen der TG Biberach an der Veranstaltung beteiligt.