TG Biberach kehrt mit leeren Händen zurück

Eine unnötige 31:33 (14:16)-Auswärtspleite hat die TG Biberach in der Handball-Landesliga bei der SG Herbrechtingen-Bolheim kassiert und ist so mit leeren Händen zurückgekehrt. TG-Flügelflitzer Kärcher und Teammanager Uttenweiler konstatierten unisono, dass Biberach nie richtig Zugriff auf das Spiel fand. In der Tabelle rangiert die TG mit nun 8:12 Punkten auf Platz sechs.

Die Blau-Gelben fanden einmal mehr gut ins Spiel, die SG-Blitzführung von 2:0 wandelte die TG innerhalb kurzer Zeit in eine 7:5-Führung um (10.). Ex-TG-Trainer Popa meldete daraufhin bei seinen Mannen Gesprächsbedarf an, stellte in der Auszeit die Einheimischen auf eine sehr offensive Abwehr um, was bei den Rißstädtern prompt unmittelbare Wirkung zeigte. Ballverluste und technische Fehler zogen sich nun ständig durch das TG-Spiel. Bis zur 23. Minute blieb die Partie offen, noch lag Biberach mit 13:12 in Front. Ein 1:4-Negativlauf sorgte dann für einen völlig unnötigen 14:16-Pausenrückstand aus Sicht der TG.

Die im Biberacher Lager erhoffte Besserung und Wende kam anschließend auch in der zweiten Hälfte nicht zustande. Unverändert bekam die TG in der Abwehr keinen Zugriff, der letzte Biss fehlte in nahezu jeder Spielaktion. In der Summe war es laut Kärcher ein typisches Biberacher Sonntagsspiel.

Die Ostälbler hielten in der zweiten Spielhälfte die TG zwar knapp aber konstant auf Distanz. Biberach konnte nie mehr den Ausgleich erzielen, lag kontinuierlich mit zwei Toren im Rückstand. Dieser war in der 56. Minute beim 27:31 dann auf vier Treffer angewachsen, die Partie war aus TG-Sicht gelaufen. Julian Betz war es vorbehalten drei Sekunden vor Spielende den Schlusspunkt zum 31:33 zu setzen. Biberach verlor unnötig und damit aber auch verdient zwei weitere Punkte.