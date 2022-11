TG Biberach kassiert herbe Niederlage

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben vor 550 Zuschauern im Derby gegen den TV Gerhausen eine herbe Niederlage einstecken müssen. Nach 60 Minuten stand gegen den Verbandsliga-Absteiger ein 25:40 (12:19) auf der Anzeigetafel der Mali-Halle.

Dabei gab es vor der Partie noch gute Neuigkeiten zu vermelden, denn TG-Kapitän Lukas Fimpel meldete sich nach Verletzungspause wieder spielbereit. Außerdem konnte Biberach auf die Dienste von Simon Kruse bauen. TG-Trainer Harald Michaeler hatte sein Team unter der Woche gut auf den Gegner eingestellt und folgerichtig erzielte Linksaußen Tobias Baumgart auch die 1:0-Führung für die TG. Diese sollte aber im weiteren Verlauf die einzige bleiben. Die Biberacher leisteten sich in der Folge im Angriff zu viele technische Fehler. Diese konnten die starken Gäste immer wieder für einfache Kontertore nutzen. Beim Stand von 3:6 (8.) lag die TG erstmals mit drei Treffern hinten. Aber die Biberacher kämpften und ließen den Vorsprung zunächst nicht größer werden. Vorn trafen in dieser Phase vor allem Faris Hadzic, Mihai Sandu und Lukas Fimpel. In der Abwehr hatte die TG hingegen immer wieder Probleme, das Zusammenspiel des Rückraums mit dem Kreis in den Griff zu bekommen, was die Gäste zudem auch sehr gut spielten. Der TVG baute gegen Ende der ersten Halbzeit seinen Vorsprung weiter aus, 12:19 hieß es aus TG-Sicht zur Pause.

19 Gegentore sind einfach zu viel, will man gegen einen Meisterschaftsfavoriten bestehen: Das war allen TG-Spielern klar und so gingen sie mit frischem Mut in den zweiten Durchgang. Sandu und Hadzic verkürzten, doch der kurze Zwischensprint sollte nicht lange anhalten. Danach konnte Gerhausen Tor um Tor davonziehen. Auch wenn die TG-Spieler alles versuchten und bis zum Ende kämpften, die klare 25:40-Niederlage war letztlich nicht mehr zu verhindern.

Die Enttäuschung aufseiten der TG war am Ende groß, auch in dem Bewusstsein, dass man deutlich besser spielen kann. Genau an diesem Ziel soll nun in den nächsten Trainingseinheiten gearbeitet werden, um dann im nächsten Spiel in drei Wochen erneut anzugreifen. Dann geht es zur SG Herbrechtingen-Bolheim.