TG Biberach ist krasser Außenseiter

Bei der Deutschen Meisterschaft (DM) des weiblichen U18-Volleyballnachwuchses, die am heutigen Samstag und morgigen Sonntag (5. und 6. Mai) in Biberach stattfindet, ist auch die TG mit einer Mannschaft vertreten. Allerdings gehen die Biberacherinnen als krasser Außenseiter ins Rennen um die Meisterschale, denn die Konkurrenz ist stark.

Bereits die Vorrunde, die in vier Gruppen mit je vier Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt wird, hat es für TG in sich. Dort warten neben dem SC Alstertal-Langenhorn aus Hamburg mit dem Dresdner SC und der SG RPB Berlin zwei große Favoriten auf den Turniersieg.

Gleich im Auftaktspiel um 10 Uhr in der Dollingerhalle bekommen es die TG-Mädels mit den Berlinerinnen zu tun. Für TG-Coach Dirk Lafarre eine Mannschaft, die zum Kreis der Topfavoriten zählt. „Rotation Prenzlauer Berg hat vor zwei Jahren mit dem heutigen U18-Jahrgang die deutschen U16-Meisterschaften in Bad Saulgau gewonnen. Ich schätze sie sehr stark ein“, so Lafarre.

Die zweite Aufgabe wird für den Biberacher Nachwuchs keinesfalls einfacher. Der Dresdner SC ist nicht nur in der Damenbundesliga eine Topadresse. Die U18-Mädels, die zum Teil im Aufgebot des Bundesstützpunktes VCO Dresden stehen, mischen in der Zweiten Bundesliga vorne mit.

Das dritte Match der Vorrunde bestreitet die TG gegen den SC Alstertal-Langenhorn. Eine Mannschaft, die Lafarre nur schwer einschätzen kann. „Im Norden kenne ich mich nicht so aus, aber wenn sie sich gegen Parchim durchgesetzt haben, heißt das schon was“, sagt der Trainer und sieht sein Team auch hier in der Außenseiterrolle.

Nur die vier Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Viertelfinalspiele am Sonntag ab 9 Uhr. Die Gruppenzweiten und -dritten müssen den Umweg über die Zwischenrunde am heutigen Samstagabend nehmen. Für die Gruppenvierten geht es am heutigen Samstag ab zirka 19.30 Uhr noch um die Plätze 13 bis 16. Diese werden dann am morgigen Sonntag neben den anderen Platzierungsspielen ab 10.30 Uhr ausgespielt. Die Halbfinals beginnen gegen 12Uhr in der Dollingerhalle, das Finale gegen 14 Uhr. Der Eintritt ist zu allen Spielen frei.

Auch wenn die TG damit wohl nichts zu tun haben wird, wollen sich die Gastgeberinnen ordentlich präsentieren. „Unser Ziel ist es, nicht Letzter zu werden und uns so teuer wie möglich zu verkaufen“, sagt Lafarre, der das Turnier als eine Art Lernwettbewerb sieht, bei dem es nichts zu verlieren gibt. „Jeder Satzgewinn ist ein großer Erfolg für uns. Wir wollen versuchen, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Vielleicht gelingt uns mit dem Publikum im Rücken und dem gewissen Quäntchen Glück ja tatsächlich eine echte Überraschung“, so Lafarre.