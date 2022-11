TG Biberach ist im Spitzenspiel gefordert

Wer hätte das vor der Saison gedacht: Es ist das Spiel Tabellenerster gegen -zweiter, wenn die Handballerinnen TG Biberach am Samstag in der Württembergliga beim HC Schmiden/Oeffingen gastieren. Beide Teams sind aktuell noch ungeschlagen, was die Partie zu einem echten Spitzenspiel macht. Anpfiff in der Sporthalle beim Schulzentrum in Schmiden ist um 20 Uhr sein.

Schmiden/Oeffingen eilt in der Württembergliga aktuell von Sieg zu Sieg und ist mit 12:0 Zählern als einziges Team noch verlustpunktfrei. Die Mannschaft von Neu-Trainer Steffen Irmer siegte meist souverän, auch gegen starke Gegner. Die Stärken des HC sind: Klare Abläufe im Angriff, eine sehr stabile, kompakte Abwehr und ein schnelles Tempospiel nach vorn. Hinzu kommen körperlich sehr starke Spielerinnen auf allen Positionen. Mit Rückraumschützin Larissa Bürkle (51 Tore) stellt der HC die aktuell Führende der Torschützinnenliste.

Die TG hat ihrerseits das gute Spiel gegen Weilstetten vom vergangenen Wochenende analysiert und abgehakt. „Es war ein toller Heimsieg, aus dem man viele positive Dinge mit nehmen konnte. Vor allem die Einstellung und die doch sehr geschlossene Teamleistung waren wichtige und konstante Faktoren“, so TG-Coach Florian Nowack. Für das Spitzenspiel in Schmiden muss das TG-Trainerteam aber auf mehrere wichtige Spielerinnen verzichten. Die formstarken Yvonne Schneider und Jessica Haas fehlen ebenso wie Newcomerin Lynn Kummer. Dafür rücken Jenny und Sarah Wagner wieder in den Kader, ebenso Doreen Kirsinger.

„Gegen den HC wird es vor allem auf einen guten Rückzug und auf eine laufbereite Abwehr ankommen“, so Nowack. „Vor allem aber möchten wir mit dem gleichen Mut, mit der gleichen positiven Einstellung ins Spiel gehen wie in den letzten Wochen und dabei den Spaß nicht vergessen.“