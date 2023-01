TG Biberach ist gegen Hofen/Hüttlingen gefordert

flon und Der Tabellensechste ist in der Frauen-Handball-Württembergliga zu Gast in der Mali-Halle.

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag in der heimischen Mali-Halle die SG Hofen/Hüttlingen, die aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Anpfiff der Partie wird um 17.30 Uhr sein.

Die bisherige Saison lief für die TG-Frauen sehr gut. Mit nur einer Niederlage aus neun Spielen steht Biberach aktuell doch etwas überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz der Württembergliga. Kurz vor der Winterpause besiegte das Team von Chefcoach Florian Nowack in der heimischen Mali-Halle den VfL Waiblingen II nach einer starken ersten Halbzeit mit 25:23.

Mit der SG Hofen/Hüttlingen kommt zum ersten Spiel des Jahres ein starker Gegner in die Mali-Halle, der aktuell mit 9:11 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz rangiert. Wie gefährlich die Mannschaft sein kann, war bereits im Hinrundenspiel zu erkennen. Damals gelang den Biberacherinnen nach großem Kampf ein am Ende glücklicher 22:21-Auswärtssieg. Aufhorchen ließ das Team um Torjägerin Simone Bieg, als man Anfang Dezember dem aktuellen Tabellenführer Schmiden/Oeffingen beim 22:22-Unentschieden einen Punkt abknüpfen konnte. Stärken des Teams sind laut Nowack das Zusammenspiel mit dem Kreis und eine gute Abwehrarbeit. Hier gelte es aus TG-Sicht Lösungen zu finden.

Die Biberacherinnen ihrerseits wollen die mehr als gute Situation für sich nutzen und auch die weiteren Partien in dieser Spielzeit mit der gleichen Leidenschaft angehen wie bisher. Die Entwicklung des Teams stimmt den TG-Chefcoach positiv. In vielen Bereichen habe man sich in den vergangenen Monaten deutlich steigern können, in anderen gebe es aber auch noch viel zu tun. Gegen die SG werde es vor allem auf die richtige Einstellung ankommen. Aus einer stabilen Abwehr heraus werde man im Angriff clever agieren müssen, um zu Torerfolgen zu kommen. In personeller Hinsicht muss die TG neben Lissy Branz, die mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, auch weiterhin auf Lea Unterfrauner verzichten.