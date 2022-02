TG Biberach ist bei formstarkem Gegner gefordert

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am 17. Spieltag am Sonntag auswärts auf den TSV Denkendorf. Anpfiff in der Sporthalle in der Lenaustraße ist um 17 Uhr. Der TSV präsentiert sich aktuell in sehr guter, aufsteigender Form.

Mit aktuell 6:26 Punkten rangiert der vom Trainerduo Sascha Fischer und Martin Schorr betreute TSV Denkendorf auf Platz zwölf der Württembergliga. „Doch der Schein, den dieser Platz eventuell mit sich bringen könnte – wohlgemerkt könnte – trügt deutlich“, warnt TG-Trainer Florian Nowack. Denn erst am vergangenen Wochenende schlug das Team der beiden Toptorschützinnen und Rückraumspielerinnen Jule Riehs (73 Treffer, Platz zehn in der Torschützinnenliste) und Florence Krug (67 Treffer, Platz zwölf) den starken TV Reichenbach auswärts deutlich mit 27:22.

Vor allem Krug war dabei der clevere Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel des TSV, die ihre Leistung mit neun eigenen Treffern krönen konnte. „Überhaupt spielen die Denkendorferinnen vor allem vorn einen attraktiven, von vielen Kleingruppenkooperationen geprägten, flotten Angriffshandball, dem man als neutraler Zuschauer sicherlich gern zuschauen wird“, so Nowack. Torgefahr bestehe dabei nicht nur über den Rückraum, sondern vor allem auch über den Kreis.

Der Tabellenvierte TG Biberach (16 Spiele/338:286 Tore/23:9 Punkte), der zuletzt in einem Krimi den Tabellenzweiten HSG Fridingen/Mühlheim überraschend mit 21:20 geschlagen hat, konnte die zurückliegende Trainingswoche mit einem mehr als guten Gefühl angehen und freut sich laut Nowack nun auf die neue Aufgabe. In personeller Hinsicht rückt Yvonne Schneider wieder in den Kader zurück, während hinter dem Einsatz der ein oder anderen Spielerin noch ein Fragezeichen steht. „Es bleibt abzuwarten, mit welchem Kader wir die Reise nach Denkendorf antreten können“, so der TG-Trainer.