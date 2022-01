TG Biberach ist Außenseiter im Heimspiel

Einen erneuten Versuch ein Heimspiel auszutragen unternehmen die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Samstag um 19.30 Uhr in der PG-Halle. Gegner ist die SG Hofen/Hüttlingen, die sich mit 10:2 Punkten in der Spitzengruppe der Landesliga befindet.

An das Hinrundenspiel hat die TG ungute Erinnerungen, es handelte sich um eines der vier Spiele, welche Biberach damals im Spätherbst innerhalb von neun Tagen auszutragen hatte. Die TG unterlag stark ersatzgeschwächt denkbar knapp mit einem Tor Unterschied, zudem mussten die Biberacher nach einer Roten Karte eine Vier- Spiele-Sperre für Mihai-Marcel Sandu hinnehmen. Biberach hat seither nur drei Spiele ausgetragen, Sandu wäre am Samstag somit zum letzten Mal Tribünengast.

Überhaupt nimmt das Thema Kader weiterhin einen großen Raum bei den Rissstädtern ein. Wer am Samstag für die Blau-Gelben aufläuft, dürfte sich erst im Laufe des Tags entscheiden. Gänzlich anders scheint die Situation bei den Gästen zu sein, laut Homepage wird das Team von der Ostalb mit nahezu kompletten Kader nach Biberach reisen. Nicht zuletzt deshalb und auch aufgrund des Tabellenstands liegt die Favoritenrolle klar bei der SG.

Die Spielgemeinschaft glänzte im vergangenen Herbst unter anderem damit, dass sie Topfavorit Saulgau in eigener Halle bezwungen hat. Dabei ist ein herausragender Spieler bei den Gästen eher schwer auszumachen, die Hofener überzeugen im Kollektiv sowie mit einer aggressiven Abwehrarbeit und einer guten ersten und zweiten Welle. Die TG sollte also abermals ein Hauptaugenmerk auf ihr Rückzugsverhalten legen und zugleich im Angriff geduldig die gegnerischer Abwehr stellen.