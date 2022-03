TG Biberach III verliert 5:3 gegen SF Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In früheren Zeiten lieferten sich die SF Ravensburg in der Verbandsliga packende Duelle mit der TG Biberach. Dieses Mal ging es in der Bezirksliga Süd „nur“ gegen die TG III. Die Biber hatten im Heimspiel zudem massive Aufstellungssorgen und konnten inklusive Ersatzspieler nur fünf der acht Bretter besetzen. Die ersten zwei Bretter sowie Brett 7 gingen kampflos verloren.

Dennoch warf Biberach die Flinte nicht ins Korn. Am achten Brett spielte Stephan Schneider konzentriert und gewann mit zunehmender Spieldauer erst die Oberhand, dann die Partie. An Brett 3 geriet Andreas Wegener nach anfänglich gutem Aufbau hingegen zunehmend unter Druck und wurde schlussendlich überrannt. Ähnlich erging es am sechsten Brett Hendrik Stolle. Bis ins Mittelspiel war seine Partie völlig ausgeglichen, im Endspiel wurde er allerdings von gegnerischen Freibauern tödlich in Bedrängnis gebracht.

Auch wenn der Mannschaftskampf damit entschieden war, kämpften die Biber weiter. Jürgen Dollinger sah am fünften Brett ein schönes Opfer und beendete damit seine Partie schnell zu seinen Gunsten. An Brett 4 schenkten sich Jonathan Engert und sein favorisierter Gegner lange nichts. Nachdem sich Engert aus einer Umklammerung befreien konnte, gelang es ihm mittels vorrückender Freibauern, seinen Gegner selbst einzuschnüren und zur Aufgabe zu zwingen. Angesichts der Ausgangslage zeigte sich die TG III mit dem resultierenden 3:5 durchaus zufrieden. Die Moral stimmt.