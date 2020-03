TG Biberach III sichert Klassenerhalt

Die TG Biberach III hat in der Schach-Bezirksliga 4:4 gegen Weiße Dame Ulm III gespielt und sich damit vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. In der B-Klasse Süd unterlag die SG Reute-Biberach II zum Saisonabschluss mit 2:4 gegen den SV Weingarten IV. Dennoch hielt das Team einen Platz im Mittelfeld.

Bezirksliga: Die TG Biberach III musste im Heimspiel gegen Weiße Dame Ulm III auf einige Stammkräfte verzichten. Zum Auftakt einigten sich an den ersten drei Brettern Felix Funk, Walter Scherer und Hendrik Stolle jeweils auf ein Remis. Mit diesem Ergebnis musste sich an Brett vier auch Manuel Mock begnügen. Am fünften Brett musste Andreas Ege eine Niederlage quittieren, ebenso erging es an Brett sieben Ersatzmann Stephan Schneider. Beim Stand von 2:4 sorgte dann am achten Brett der zweite Ersatzmann Jonathan Engert für den dritten TG-Punkt. Jürgen Dollinger spielte an Brett sechs Remis und so hatte die TG III mit 3,5:4,5 verloren – aber nur scheinbar. Die Niederlage wandelte sich nach der Ergebnismeldung in ein 4:4-Unentschieden, da die Ulmer die Aufstellungen vertauscht hatten und Dollingers Gegner an Brett sechs nicht spielberechtigt war. Damit gewann der Biberacher nachträglich kampflos.

B-Klasse: In der B-Klasse vergab SG-II-Spieler Jona Elsässer an Brett zwei erspielte Vorteile und verlor noch. Auch Belanna Haarmann musste sich ihrem Weingarter Kontrahenten am vierten Brett geschlagen geben. Scott Hobson musste sich an Brett sechs mit einem Remis zufriedengeben. Als Dennis Kiefel nun das fünfte Brett verlor, war der Mannschaftskampf entschieden zugunsten des SV Weingarten IV. Ergebniskorrektur betrieb TG-Spitzenspieler Benedikt Pfeifer, der einen Bauern zum Sieg führte. Zum Abschluss spielte Erik Hobson an Brett drei remis und die Partie endete so mit einer 2:4-Niederlage für die SG II, die die Saison mit 6:6 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz abschloss. Mannschaftsführer Rainer Birkenmaier zeigte sich über das Abschneiden seiner jungen Truppe sehr zufrieden.