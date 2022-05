TG Biberach II vor Wiederaufstieg in Landesliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg beim Verfolger TSV Steinhausen könnte sich die TG Biberach II quasi vorzeitig den Wiederaufstieg sichern. Entsprechend motiviert gingen die Biber bei idealen Spielbedingungen in Steinhausen an den Start. Allerdings mussten sie zunächst ein paar Rückschläge verdauen. Zuerst ging das Spitzenbrett kampflos verloren, da Vadim Reimche bei der Anreise eine Autopanne hatte. Dann ließ sich an Brett 2 Eugen Röttinger überspielen und wurde zur Aufgabe gezwungen. Am vierten Brett einigte sich Frank Zessin mit seinem Gegner auf ein Remis, sodass es zügig 0,5:2,5 stand – und an den weiteren Brettern keine klaren Gewinnstellungen zu erkennen waren.

Neuzugang Denys Romanov sorgte schließlich für die Wende und gab das Signal zum Aufbruch. Er überspielte seinen Gegner sehenswert und gewann Brett 5 verdient. Entsprechend inspiriert führte Herbert Haberbosch sein Endspiel am siebten Brett zum Sieg und Nicolai Matuschek tat es ihm an Brett 8 gleich darauf nach. Die Wende war geschafft und als sich Felix Funk am dritten Brett jetzt eine Mehrfigur verschaffte, war der Mannschaftssieg besiegelt. Funk gewann seine Partie nämlich sicher.

Kämpfen musste zum Abschluss noch Luzia Sander, die an Brett 6 einen klaren Vorteil verpasst hatte, mit einer Qualität weniger weiterspielen musste, jedoch am Ende mit zwei starken Bauern doch den verdienten Sieg holte. Durch den hohen 5,5:2,5 Gesamterfolg ist der TG II bei zwei Mannschaftspunkten Vorsprung der direkte Wiederaufstieg in der letzten Runde gegen den SV Jedesheim kaum mehr zu nehmen.