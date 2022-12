TG Biberach II unterliegt Tabellenführer in Landesliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass der Aufsteiger beim Tabellenführer SK Markdorf am Sonntag in der Landesliga einen schweren Stand haben würde, war allen klar. Dennoch rechnete sich die TG Biberach II – zurecht – die eine oder andere Chance auf eine Überraschung aus. Anfangs lief es auch ordentlich für die Biber. An Brett 3 remisierte Eugen Röttinger in ausgeglichener Stellung früh. Zwar musste sich anschließend Spitzenspieler Felix Funk in einer hyperscharfen Partie geschlagen geben, dafür steuerte Vadim Reimche an Brett 2 ein weiteres verdientes Remis bei. Damit lag man an den Spitzenbrettern voll im Soll und schöpfte Hoffnung auf einen Punktgewinn.

Diese zerschlug sich jedoch, als Joachim Rothmund sein viertes Brett in Zeitnot verlor und Richard Winter direkt im Anschluss eine Figur und damit seine Partie an Brett 8 einstellte. Als sich Herbert Haberbosch nach ausgeglichenem Spielverlauf am sechsten Brett mit einem verdienten Remis begnügen musste, war der Mannschaftskampf bereits entschieden. Davon ließ sich Nicolai Matuschek jedoch nicht ablenken und er feierte nach sehenswerter Partie an Brett 7 den einzigen Biberacher Tagessieg. Matuschek hatte seinen 300 DWZ-Punkte höher gewerteten Gegner während der ganzen Partie stark unter Druck gesetzt, astrein zwei Bauern erobert und schließlich das Endspiel klar dominiert.

Zum Abschluss steuerte am fünften Brett noch Frank Zessin ein weiteres leistungsgerechtes Remis bei und besiegelte damit den 3:5-Endstand aus Biberacher Sicht. Nach Aussage von Mannschaftsführer Winter wäre mit etwas mehr Glück ein Mannschaftspunkt möglich gewesen. So müssen sich die Biber erst einmal am Tabellenende konsolidieren, nachdem sie ein Spiel weniger als die direkte Konkurrenz auf dem Konto haben und bislang meist gegen die Spitzenteams antreten durften.